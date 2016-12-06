Киев, 6 декабря, 2016, 17:34 — ИА Регнум. Европейский Союз запретил ввоз мяса птицы с Украины из-за вспышки высокопатогенного птичьего гриппа (H5) в Херсонской области. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщает Госпродпотребслужба Украины.

Eigenes Werk / Tomás Castelazo Мясо птицы

Вспышка птичьего гриппа была зафиксирована в селе Новоалександровка Херсонской области, расположенного в 20 километрах от границы с Крымом. В селе был объявлен карантин. Известно, что в Новоалександровке содержится более 4,5 тысяч птиц.

В Брюсселе решили не рисковать и запретили ко ввозу все мясо птицы с Украины. Госпродпотребслужба также получила официальное уведомление о запрете на экспорт яиц из Херсонской области в Гонконг (Китай).

Госпродпотребслужба отмечает, что для восстановления экспорта из областей Украины, где нет птичьего гриппа, в Евросоюз направлена подробная информацию о мерах, принятых для ликвидации заболевания.

Кроме того, Киев проинформировали международных торговых партнеров о мерах по недопущению распространения заболевания.

Последний раз случай вспышки птичьего гриппа на Украине был зафиксирован в 2008 году.