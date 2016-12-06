Астана, 6 декабря, 2016, 17:32 — ИА Регнум. Неожиданное заявление прозвучало сегодня, 6 декабря, из уст президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. На церемонии награждения лауреатов премии Президента «Алтын сапа» (национальная награда за достижения в области качества, является аналогом Европейской премии качества — ИА REGNUM ) глава государства сделал экспресс-анализ колониального прошлого Казахстана и его современных достижений.

Железнодорожное депо на станции Кзыл-Орда, построенное в 1906

«Во времена царской России все богатства из земли вывозились, а нам просто оставляли перекопанную землю и заставляли глотать пыль. У нас даже дорог внутри страны не было. А сейчас видели, какую железную дорогу запустили? А раньше такого не было, потому что мы были колонией. Нефть, газ, золото, серебро — слава богу, что у нас это есть. Это наше богатство, которое у нас в кармане, его никто не заберет. Мы не должны глотать пыль за чужими странами, это не наш путь», — заявил Назарбаев.

Отметим, что церемония награждения состоялась в рамках презентации проектов Карты индустриализации Казахстана, во время которой был организован телемост со всеми регионами республики с запуском в прямом эфире новых крупных производственных объектов. В частности, был дан старт 23 инновационно-индустриальным проектам, в том числе первому этапу производства экстракционной фосфорной кислоты, заводу по производству калиевой соли глифосата и глифосат содержащих гербицидов, фабрике по переработке сульфидной руды, заводу по переработке масличных культур.

«Несмотря на кризис и на всё плохое, что происходит, мы развиваемся. Мы не останавливаемся: запускаем гигантские предприятия, создаем новые рабочие места, современные заводы. Кто сейчас делает это в мире? Какое государство? Нет таких. Значит, мы страна, претендующая стать великой. У неё великий народ, и вы все его представители. Только масштабная индустриализация выведет нашу страну в 30 самых развитых стран мира. Главная цель у нас всех — мечта. Когда у человека есть мечта, он никогда не стареет. Надо жить с мечтой, двигаться к этой мечте. Мечта должна быть очень большая, очень высокая, даже если до середины дойдешь, уже будешь иметь большой успех», — подчеркнул президент республики после запуска проектов.

Глава государства также отметил, что запущенные проекты — это лучший подарок к празднику 25-летия Независимости Казахстана. Он подчеркнул, что мечтает пересадить всех казахстанцев в электромобили.

«Машиностроение впервые начало развиваться в нашей стране. В Кустанае сейчас электромобили производятся. Я мечтаю, чтобы весь Казахстан ездил на электромобилях скоро. По цене они будут доступны. Особенно в загрязненных городах, таких как Алма-Ата и Усть-Каменогорск. Если полностью перейти на электромобили, мы сэкономим многократно, мы к этому приближаемся», — рассказал Назарбаев, добавив, что за годы индустриализации в республике было введено более тысячи проектов на общую сумму около 5 трлн тенге (1 трлн руб.). Создано порядка 100 тысяч постоянных рабочих мест.

Он также поручил правительству обратить внимание на развитие экспорта продукции, получаемой на объектах индустриализации.

«Экспорт — это не так уже просто. Если посмотреть, у нас страна не такая большая для экспорта. Где-то 40−50 миллиардов долларов (2,4−3,1 трлн руб.), если поработать вокруг ЕАЭС, поработать с нашими соседями, с Кавказом, Персидским заливом — все можно продать. Нет конкурентной работы. Произвели — иди, убедись и продай. Даже межрегиональные наши встречи с областями России и Казахстана, вы можете сделать сколько угодно дел совместно с областями, не включая правительство. Акимы (губернаторы) должны работать, другой работы у вас нет. Произвести продукцию конкурентную и помочь продать эту продукцию», — заявил Назарбаев.

При этом он отметил, что развитием экспорта должно, возможно, заниматься Министерство иностранных дел республики.

«Кто-то должен заниматься экспортом. Правительству надо определиться, где будет торговля и где инвестиции. Кто будет этим заниматься. Может, Министерство иностранных дел РК должно быть Министерством иностранных дел и торговли, как во многих странах — Австралии, Канаде и так далее. А Министерство индустрии должно заниматься индустрией. Каждый должен заниматься своим делом, иначе дело не пойдет. Мы не должны сорвать очень важную нашу работу», — пояснил президент свою мысль.

Что касается развития инвестиционного климата, то, по мнению главы государства, вполне разумным будет приглашать для этой цели иностранных специалистов.

«Я за прошлый год посетил несколько стран — Великобританию, США, Японию, Южную Корею. Везде встречался с капитанами бизнеса этих стран. Самыми лучшими. Например, в Вашингтоне сидели руководители компаний, стоимость которых составляет 10 трлн долларов, как вся экономика США. Все они проявили интерес к Казахстану. Кому-то надо за каждой компанией ходить и привлекать сюда. Так делают нормально работающие страны. У нас этого нет. Мы должны определиться, кто будет этим конкретно заниматься? Какое ведомство? У нас есть такие люди, которые умеют говорить и привлекать? Если нет, то надо вместо них поставить иностранцев, заплатив им деньги», — предложил Назарбаев.

Он также пригрозил увольнением казахстанским чиновникам, провалившим его задание по привлечению транснациональных компаний в Казахстан.

«Успешное индустриальное развитие на сегодня невозможно без эффективного взаимодействия с транснациональными корпорациями, я уже говорил. Они контролируют глобальные производственные цепочки, которые являются каркасом мировой промышленности. Они у нас есть, они любят Казахстан. Они показали всем остальным, что здесь можно работать и можно зарабатывать свои деньги. Так вот надо поработать, чтобы пришли остальные на переработку. Нет ни одной развивающейся страны, которая бы добилась значительного увеличения экспорта без эффективного сотрудничества с ТНК. У них уже есть готовый рынок, у них есть пути туда проторенные, у них есть технологии, есть возможности. я встречаюсь, договариваюсь — они говорят, придем в Казахстан. Приходят в Казахстан, тыкаются — придут в одно министерство, другое министерство гоняет его по коридорам, он плюнет на это и уходит из Казахстана. Называется: мы так занимаемся привлечением этих компаний. Все что я в прошлом году и с кем говорил, со всеми должны быть проведены разговоры, отчет письменный, и чем закончился этот разговор. Или они не нашли сюда бизнес или их вытолкнули отсюда. Тогда вот эти, кто выталкивал, — не нужны здесь, я их выгоню с работы», — пообещал глава государства.