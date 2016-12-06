Челябинск, 6 декабря, 2016, 17:30 — ИА Регнум. Россия должна наращивать свою независимость от внешних поставщиков в сфере военно-промышленного комплекса, заявил президент России Владимир Путин на встрече с работниками промышленных предприятий в Челябинской области.

Kremlin.ru Владимир Путин на предприятии «Этерно»

По мнению Владимира Путина, любой внешний партнер может создать проблемы с поставками в Россию нужной продукции в тот момент, когда они будут жизненно необходимы.

Поэтому в оборонной сфере соответствующим решением правительства закреплено, что госзакупки должны ориентироваться прежде всего на отечественного производителя. По некоторым видам продукции введен прямой запрет на закупки за рубежом.

Глава российского государства подчеркнул, что в сфере оборонной промышленности особенно наглядно видно, что в ней России нужно быть предельно независимой.