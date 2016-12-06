Ярославль, 6 декабря, 2016, 17:24 — ИА Регнум. Центральная Избирательная Комиссия Российской Федерации закончила процесс формирования Избирательной комиссии Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме. Кроме того на заседании ЦИК РФ 6 декабря было принято решение рекомендовать кандидатуру Олега Килипченко на пост председателя облизбиркома нового созыва.

Избирательная комиссия Ярославской области

Половина членов нового созыва Избирательной комиссии региона была назначена указом губернатора Ярославской области 29 ноября. Другая половина должна была быть утверждена депутатами Ярославской областной думы. Однако в связи с тем, что в ярославском парламенте утвердить список членов облизбиркома планировали лишь 12 декабря, а полномочия действующего состава заканчивались вместе с утверждением ЦИКом отчета о прошедших выборах в ГД РФ 6 декабря, Центризбирком воспользовался правом самостоятельно сформировать полный состав региональной избирательной комиссии.

Утвержденные на заседании ЦИКа кандидатуры полностью совпадают с кандидатами, которых 2 декабря утвердил комитет Ярославской областной думы по законодательству, вопросам государственной власти и местному самоуправлению.

Постановлением ЦИК РФ в состав Избирательной комиссии Ярославской области назначены представители КПРФ, ЛДПР, «Справедливой Россиеи», «ПАРНАСа, общественных организаций «Женщины Рыбинска» и «Российский Красный Крест».

Полный состав Избирательной комиссии Ярославской области нового созыва выглядит следующим образом:

Владимир Антонов — заместитель главного врача Ярославского клинического госпиталя ветеранов войн, выдвинут ЯРО общественной организации «Российский Красный Крест;

Наталия Гордиенко — заместитель главы городского округа Рыбинск, выдвинута общественной организацией «Женщины Рыбинска» ;

Павел Зиборов — помощник депутата Ярославской областной думы, член Избирательной комиссии Ярославской области с ноября 2015 года. На этом посту он сменил скоропостижно скончавшегося председателя региональной общественной организации «Морское собрание» Михаила Шувалова. Выдвинут политической партией ЛДПР;

Валентина Карнюхина — консультант отдела Избирательной комиссии Ярославской области, член предыдущего созыва Избирательной комиссии региона, выдвинута ЦИК РФ;

Олег Килипченко — председатель Избирательной комиссии Ярославской, выдвинут Центральной Избирательной комиссией РФ;

Михаил Малеев — помощник депутата Ярославской областной думы, член Избирательной комиссии Ярославской области в 2011—2013, выдвинут политической партией «Справедливая Россия»;

Андрей Мельников — помощник председателя Избирательной Ярославской области, член Избирательной комиссии Ярославской области предыдущего созыва от «Справедливой России», выдвинут политической партией «ПАРНАС»;

Елена Новик — глава территориальной администрации Кировского и Ленинского районов Ярославля, экс-председатель Кировской территориальной избирательной комиссии, выдвинутая Всероссийской общественной организацией ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;

Жанна Отавина — заместитель главы территориальной администрации Дзержинского района, экс-секретарь территориальной избирательной комиссии Ленинского района Ярославля, выдвинутая политической партией «Яблоко»;

Маргарита Пуговишникова — пенсионер, экс-депутат муниципалитета Ярославля, выдвинутая политической партией «Патриоты России»;

Серегй Соловьев — председатель союза «Объединение организаций профсоюзов Ярославской области»;

Виталий Соколов — заместитель директора ООО «ПКП Ярмельсервис», член Избирательной комиссии Ярославской области с 2003 года. Выдвинут политической партией КПРФ;

Сергей Фефилин — руководитель исполкома Ярославского городского отделения «Единой России», член Избирательной комиссии Ярославской области предыдущего созыва;

Вадим Чуваков — доцент ЯрГУ им. П.Г. Демидова, член Общественного совета Избирательной комиссии Ярославской области, выдвинут Ярославским региональным отделением «Ассоциации юристов России».

В состав Избирательной комиссии Ярославской области были предложены, но не утверждены секретарь уже прошлого созыва облизбиркома Павел Кулаков, начальник отдела организации избирательного процесса Избирательной комиссии Ярославской области Никита Марков, начальник организационно-правового отдела Избирательной комиссии Ярославской области Оксана Петрова, сын главного редактора общественно-политической газеты «Вечерний Ярославль, экс-депутата муниципалитета Ярославля Александра Симона Александр Симон и председатель Ярославского городского отделения Движения Поддержки Флота Александр Гарусов.