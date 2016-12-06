Тамбов, 6 декабря, 2016, 16:52 — ИА Регнум. В Тамбовской области по программе капитального ремонта этого года завершены работы в 208 многоквартирных домах из 214, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

ru.torange.biz Ремонт

На Тамбовщине работы по капитальному ремонту многоквартирных домов вышли на финишную прямую. По оперативной информации управления топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области, на 1 декабря полностью отремонтированы 208 многоквартирных домов из 214, включенных в программу текущего года. По словам специалистов, работы в оставшихся шести домах будут завершены в ближайшее время.

В программу капитального ремонта 2016 года вошли многоквартирные дома из 38 муниципальных образований области. На данный момент работы продолжаются в трех муниципалитетах. В их числе Зеленовский сельсовет Рассказовского района, города Тамбов и Мичуринск. По словам заместителя генерального директора Фонда ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тамбовской области Эдуарда Карпова, в основном, остались работы по ремонту инженерных сетей и кровли.

В частности, ремонт и переустройство крыш завершается в двух домах Мичуринска. Специалисты не раз обращали внимание на то, что ненастная погода, холод не влияют на проведение ремонтных работ скатной кровли. Так, в доме 270 по улице Советская заканчивается ремонт водосточных труб — крыша уже вся перекрыта. Остались последние штрихи в ремонте скатной кровли дома 100 по улице Липецкое шоссе.

После проведенного капитального ремонта дома в эксплуатацию принимает специальная комиссия. В ее состав входят представители Фонда ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тамбовской области, управления топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона, управления государственного жилищного надзора области, технического заказчика, которым выступает муниципалитет, а также представители прокуратуры. На данный момент в эксплуатацию после проведения капитального ремонта комиссия приняла 180 многоквартирных домов.