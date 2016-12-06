Самара, 6 декабря, 2016, 16:49 — ИА Регнум. Территориальная схема обращения с отходами в Самарской области разделена на три зоны: Самарскую, Тольяттинскую и Сызранскую. Конкурс по отбору региональных операторов, которые будут обеспечивать сбор и транспортировку ТКО на полигон, власти планирует объявить в феврале 2017 года, подвести его итоги — в апреле, чтобы к июлю выбранные компании приступили к работе, сообщает ИА REGNUM.

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С 1 января 2017 года регионы получили новые полномочия, касающиеся обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В связи с этим субъектам РФ предстоит сформировать единую межмуниципальную политику и на конкурсной основе выбрать регионального оператора.

«Формирование новой системы обращения с отходами — это практическая работа, ответственность за которую несут органы региональной власти. В ближайшее время властям предстоит установить тарифы на обращение с коммунальными отходами, выбрать региональных операторов для реализации уже сформированной и согласованной территориальной схемы по обращению с ТКО, а так же разработать региональную и инвестиционные программы. В преддверии 2017 года, объявленного Годом экологии, мы должны не только успешно воплотить в жизнь новую систему, но и выработать чёткую стратегию для решения накопленных экологических проблем и снижения нагрузки на окружающую среду», — пояснил на профильном совещании в Самарской губернской думе зампред комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды областного парламента Денис Волков.

По его словам, в Самарском регионе существует проблема несанкционированных свалок. Задача регоператора — систематизировать рынок обращения с отходами, сделать его цивилизованным.

Организация, претендующая на роль регоператора должна иметь лицензию на обращение с отходами, всю необходимую технику, оборудование, мощности, систему Глонасс. Одним из основных условий для победы в конкурсе является наличие инвестиционной программы, отметил зам министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Сергей Ульянкин.

«Региональный оператор будет нести ответственность за весь цикл обращения с отходами от сбора мусора с контейнерной площадки (ее наличие и состояние — тоже зона ответственности регоператора) до конечной транспортировки его непосредственно на полигон. Все машину, перевозящие данный вид твердых коммунальных отходов, будут оснащены помимо системы «Платон» еще и системой Глонасс. Весь маршрут следования от забора мусора до полигона, где отходы будут сортироваться, перерабатываться и частично захораниваться, будет отслеживаться. Что поможет избежать проблемы образования несанкционированных свалок», — сообщил Ульянкин.

Основной документ по обращению с отходами делит Самарскую область на три зоны обслуживания, каждая из которых закреплена за одним региональным оператором. Именно он несет ответственность за обращение с коммунальными отходами на данной территории. Основанием для определения трех территориальных зон обслуживания является образование порядка 70−80% ТКО в крупных городах и прилегающих к ним районах.

Исходя из этого, территориальная схема устанавливает разделение области на три исторически сложившихся зоны: Самарскую, Тольяттинскую, и Сызранскую.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 года в Российской Федерации ожидается изменение законодательства в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Согласно новому правовому документу в каждом субъекте РФ выберут операторов, которые будут обеспечивать реализацию региональной политики в сфере обращения с отходами в зоне своей деятельности.

На сегодняшний день в Самарской области разработана и утверждена территориальная схема обращения с отходами, являющаяся правовой основой для всей работы в данном направлении.

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