Рига, 6 декабря, 2016, 16:43 — ИА Регнум. Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Латвии Александр Вешняков заявил, что в ближайшие месяц-полтора покинет страну, сообщает портал Rus.delfi.lv.

Latvia.mid.ru Александр Вешняков (слева)

«Все необходимые процедуры уже пройдены, вопрос согласован, значит, в ближайшие месяц-полтора я завершу свою работу в Латвии. До Нового года я точно буду в Риге, а где встречу праздник — здесь или в России — покажет развитие событий», — сказал посол.

Вешняков также подтвердил, что вместо него послом России в Латвии будет назначен Евгений Лукьянов, в данный момент занимающий пост замсекретаря Совета безопасности РФ. «Человек он известный — в интернете о нем немало материалов. Но лично я с ним пока не знаком», — признался дипломат.

Посол также опроверг появившуюся ранее в газете Neatkarīgā Rīta Avīze информацию о том, что латвийскому МИД его потенциальный преемник не нравится из-за близости к Кремлю: «Не шло речи о том, что Лукьянов не устраивает МИД Латвии. Писали, что у кого-то есть такое мнение». «Предложенная МИДом Российской Федерации кандидатура была рассмотрена латвийской стороной по всем установленным правилам и процедурам назначения нового посла. Официально заявляю, что на сегодня все вопросы решены — на повестке дня их больше не стоит. Как только завершится моя командировка, меня сменит именно Евгений Лукьянов. По традиции, послы на территории страны пребывания не пересекаются — мы встретимся в Москве», — добавил Вешняков.

Напомним, Александр Вешняков является послом РФ в Латвии с 2008 года.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Neatkarīgā Rīta Avīze сообщила, что Министерство иностранных дел Латвии, возможно, не устроит кандидатура Евгения Лукьянова на пост посла РФ, так как его считают «слишком близким к Кремлю персонажем». В свою очередь МИД ЛР пока не комментирует прозвучавшие в дипломатических кругах слухи. Однако тот факт, что «нежелательный» посол не сможет работать в принимаемой стране, соответствует действительности. Это подтвердил заместитель пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Раймондс Янсонс.