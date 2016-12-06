Москва, 6 декабря, 2016, 16:37 — ИА Регнум. Госдума в ближайшие дни сформирует делегацию в ПАСЕ, также в нижней палате парламента не исключают визита в Москву президентского комитета ПАСЕ, передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Мы не можем лишний раз экспериментировать на своем авторитете и подвергать себя риску, а точнее говоря, заведомой опасности вновь быть лишенными права голоса и большей части полномочий в ПАСЕ», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Это с большой вероятностью произойдет в том случае, если мы будем принимать участие в январской сессии ассамблеи, мы знаем расклад сил на Страсбургской площадке», — указал он.

«Вместе с тем мы не можем позволить себе вовсе не формировать делегацию и захлопнуть дверь ПАСЕ, чтобы российские реалии подавались не нами, а как это происходит на ряде других площадок и МПА, в том числе с подачи западных СМИ, где образ России и того, что происходит в России, заведомо деформируется, искажается», — говорит парламентарий.

«Поэтому мы в ближайшие дни сформируем думскую часть нашей новой парламентской делегации в ПАСЕ», — сообщил Слуцкий.

По его словам, Россия будет по-прежнему продолжать активные контакты со всеми политическими группами, с большинством страновых делегаций, с президентским комитетом и председателем ПАСЕ Педро Аграмунтом. «Я не исключаю, что ближайшие месяцы будет вновь будет визит в Москву президентского комитета ПАСЕ», — сообщил глава комитета Госдумы.