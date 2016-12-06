Рига, 6 декабря, 2016, 16:37 — ИА Регнум. Объем розничной торговли в Латвии в октябре 2016 года по сравнению с октябрем 2015 года увеличился на 0,2% — это самый низкий показатель в ЕС, свидетельствуют данные «Eurostat», сообщает LETA.

Geograph.org.uk Розничная торговля

Так, самый большой прирост объема розничной торговли в октябре зарегистрирован в Люксембурге (+16%), Румынии и Словении (по +8,7%) и в Литве (+8,3%). В Эстонии он составил 3,1%. Годовой прирост объема розничной торговли в октябре зарегистрирован в 21 стране-участнице ЕС, падение — только в Бельгии (-1,9%). В целом в ЕС оборот розничной торговли за год увеличился на 3,5%, в еврозоне — на 2,4%, за месяц — соответственно на 1,2% и на 1,1%.

В свою очередь, месячный прирост в октябре 2016 года зарегистрирован в 17 странах ЕС, спад — в пяти: на Мальте (-0,5%), в Ирландии (-0,4%), Венгрии (-0,3%), Словакии (-0,2%) и Испании (-0,1%). Самый большой месячный прирост отмечен в Словении (+3,7%), Люксембурге (+2,9%), Германии (+2,4%) и Великобритании (+2%). В Литве и Латвии он составил 0,9%, в Латвии и Болгарии — по 0,6%.

Также сообщается, что данные об обороте розничной торговли в Чехии, Греции, Хорватии, Италии, Нидерландах и на Кипре недоступны.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, результаты исследования Eurostat показали, что внутренний валовой продукт Латвии на душу населения по паритету покупательной способности в 2015 году составил 64% от среднего уровня ЕС и был четвертым, самым низким среди 28 государств Евросоюза. Так, самый низкий ВВП на душу населения был в Болгарии — 46% от среднего уровня ЕС, в Румынии — 57% и в Хорватии — 58%. В свою очередь ВВП Литвы и Эстонии на душу населения в 2015 году составлял 74% от среднего уровня ЕС.

Частное же потребление на одного жителя в Латвии в 2015 году составляло 66% от среднего уровня ЕС, что также является четвертым самым низким показателем.

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