Севастополь, 6 декабря, 2016, 16:26 — ИА Регнум. Городская прокуратура Севастополя вынесла представление врио губернатора города Дмитрию Овсяннникову о привлечении к ответственности виновных в нарушении функционирования систем жизнеобеспечения города 4 и 5 декабря. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Алексей Саврасов. Зима. 1887

Прокуратура заявляет, что органами исполнительной власти не приняты меры для «функционирования систем жизнеобеспечения» Севастополя и обеспечения безопасности дорожного движения во время ухудшения погодных условий.

В сообщении отмечается, что движение на дорогах города было парализовано: с перебоями происходило передвижение экстренных служб и общественного транспорта, «увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий и травм различной тяжести, полученных вследствие падения людей на улицах города».

Прокуратура также обратила внимание, что в 2016 году на содержание дорог, санитарную очистку территорий муниципальных образований выделено 260 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутаты законодательного собрания Севастополя требуют отставки главы департамента городского хозяйства за бездействие, несмотря на извинения чиновников.

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