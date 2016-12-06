Абакан, 6 декабря, 2016, 16:25 — ИА Регнум. Жители Хакасии стали свидетелями падения метеорита. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщают местные СМИ.

TBIT Метеориты на пути к Земле

Сообщается, что свидетелями падения космического тела стали жители Саяногорского района Хакасии. По словам очевидцев, падение метеорита представляло собой яркую вспышку, которая была отчётливо видна в ночном небе.

Через несколько мгновений в небе раздался грохот, в домах ощущалась вибрация. У автомобилей сработала сигнализация.

По данным МЧС, это был метеорит, который сгорел в плотных слоях атмосферы. До земли фрагменты не долетели. Никаких разрушений на земле не зафиксировано.