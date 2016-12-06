Курган, 6 декабря, 2016, 16:24 — ИА Регнум. Потребительские цены в Курганской области с начала года выросли на 5,3%. На продовольственные товары — на 4,2% процента, на промышленные — на 6,6%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Курганстате.

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Более всего выросли цены на молоко и молочную продукцию — на 14,6%, консервы фруктово-ягодные — на 13,6%, сыр, маргарин, чай, кофе — на 9,9%, мороженое — на 9,7%, рыбопродукты — на 8,8%, масло и жиры — на 8,5%, напитки безалкогольные — на 8,1%, соль, специи и концентраты — на 7,7%, макаронные и крупяные изделия — на 7,4%, кондитерские изделия — на 6,6%, консервы мясные — на 5,6%. Хлеб и хлебобулочные изделия подорожали с начала года на 2,5%, мясо и птица — на 0,7%. Стоимость алкогольных напитков поднялась на 5,9%, стоимость блюд в общественном питании — на 3,1%.

Снижение цен отмечено на овощи — на 23,1%, яйца — на 9,7%, сахар — на 4,8%, фрукты — на 1,2%, муку — на 0,3%.

Что касается промышленных и непродовольственных товаров, то табачные изделия стали дороже на — 17,8%, школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары — на 17,6%, обувь кожаная — на 14,7%, инструменты и оборудование — на 12,2%, топливо — на 11,4%, одежда и бельё, полотенца — на 10,5%, стеклянная посуда — на 10,3%, товары для животных — на 10,1%, часы — на 10%, парфюмерно-косметические товары — на 9,2%, моющие и чистящие средства — на 7,7%), строительные материалы — на 6,8%, ювелирные изделия — на 6,7%.

Подешевели на 3% телерадиотовары, на 2,2% — садоводческие товары. Меха снизились в цене на 2%, а средства связи — на 0,5%.

Услуги связи стали дороже с начала года на 4,8%, на проводное вещание — на 39,1%, юридические услуги — на 38,5%, экскурсионные услуги — на 22,5%, услуги в сфере зарубежного туризма — на 19,9%, почтовой связи — на 11,8%, услуги телевещания — на 10%.

Поездки на пассажирском транспорте подорожали на услуги городского на 8,1%, холодное водоснабжение и водоотведение — на 7,3%, горячее водоснабжение — на 6,5%.