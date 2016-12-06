Москва, 6 декабря, 2016, 16:15 — ИА Регнум. В России в ноябре 2016 года индекс потребительских цен составил 100,4%, с начала года — 105,0% (в ноябре 2015 г. — 100,8%, с начала года — 112,1%), сообщили в Росстате.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доходы упали

В ноябре в 8 субъектах РФпотребительские цены на товары и услуги выросли на 0,8% и более. Самый значительный прирост цен отмечен в республиках Северная Осетия-Алания и Адыгея — 1,1% и 1,0% соответственно, где продукты питания подорожали на 2,4% и 1,3%.

В ноябре среди наблюдаемых видов плодоовощной продукции существенно выросли цены на свежие огурцы и помидоры — на 31,2% и 25,7% соответственно. Кроме того, бананы подорожали на 3,6%, виноград и картофель — на 3,0%, лук репчатый — на 1,2%. Вместе с тем лимоны стали дешевле на 14,0%, апельсины — на 5,3%, яблоки — на 1,7%, сухофрукты — на 1,3%, свёкла — на 1,1%.

В группе молочных продуктов на 1,1−1,6% увеличились цены на молоко питьевое, творог, сметану, кисломолочные продукты, йогурт, сырки творожные, глазированные шоколадом.

Среди других наблюдаемых продовольственных товаров на 2,1% подорожали сыры, на0,9−1,2% — мясо птицы, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, соки фруктовые, кетчуп.

Одновременно на рыбу живую и охлажденную цены снизились на 1,2%, крупы и бобовые — на 1,0%, свинину — на 0,4%, баранину — на 0,2%.

В ноябре среди наблюдаемых групп непродовольственных товаров более всего выросли цены на табачные изделия. При этом сигареты с фильтром зарубежных торговых марок за месяц стали дороже на 1,3%.

В группе медикаментов и медицинских товаров цены на настойку пустырника увеличились на 5,6%, левомеколь, нитроглицерин, корвалол, алмагель, флуоцинолонаацетонид, йод — на 1,5−2,5%. Вместе с тем подешевели: сульфацетамид-на 1,5%, медицинские термометры ртутные — на 0,9%, линекс, валокордин, аллохол, таурин, верошпирон — на 0,1−0,4%.

Заметный рост цен отмечался на большинство видов сезонной одежды и обуви. Так, трикотажные головные уборы, перчатки, отдельные виды взрослой и детской верхней одежды и обуви, меховых изделий стали дороже на 1,1−2,4%. При этом на 0,2−0,4% снизились цены на женские и мужские ветровки, туфли женские летние, босоножки с верхом из искусственной кожи.

Среди других наблюдаемых видов непродовольственных товаров на 1,7% дороже стало стекло оконное листовое, на 1,2% — дизельное топливо.

Одновременно на 0,1−0,5% подешевели мониторы для настольных компьютеров, телефонные аппараты сотовой связи, смартфоны, мотоциклы без коляски, скутеры, отдельные виды бумажно-беловых товаров, а также строительных материалов (кирпич красный, металлочерепица, рубероид).

В группе медицинских услуг на 1,1−2,5% увеличилась плата за физиотерапевтическое лечение, первичный осмотр у стоматолога, лечебный массаж.

В ноябре продолжало отмечаться снижение цен и тарифов на услуги пассажирского транспорта, туризма и отдыха. Так, на 2,4% дешевле стали услуги воздушного транспорта и проезд в поездах дальнего следования.

На 0,8−1,3% снизилась стоимость туров на отдых в Испании, Греции, экскурсионных поездок во Францию, путевок в санатории на территории России.

Вместе с тем на 0,5% увеличилась стоимость проезда в пригородном поезде, междугородном, городском муниципальном и коммерческом автобусах, на 0,8% — стоимость поездки в Китай.

Среди других наблюдаемых видов услуг на 0,5−0,8% дороже стали отдельные виды услуг связи, посещение детского ясли-сада, проживание в студенческом общежитии, услуги организатора проведения торжеств.

В то же время на 3,2% снизилась плата за пользование потребительским кредитом.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с начала 2016 года отмечено снижение инфляции. Так, в январе она составила 1%, в феврале — 0,6%, в марте — 0,5%, в апреле, мае, июне и июле инфляция оставалась на уровне 0,4%. В августе инфляция снизилась до 0%, а в сентябре выросла до 0,2%, в октябре до 0,4%. Годовая инфляция в России в октябре составила 4,5%. Напомним, за 2015 год она составила 12,9%.