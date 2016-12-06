Москва, 6 декабря, 2016, 16:09 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и генсек СЕ Турбьерн Ягланд обменялись номерами мобильных телефонов для того, чтобы иметь возможность контактировать напрямую. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря, об этом заявил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ) по итогам встречи.

niekverlaan Мобильный телефон в руках

«Состоялся прямой откровенный обмен мнениями… В конце беседы обменялись мобильными телефонами, чтобы иметь возможность контактировать напрямую», — сообщил Мельников журналистам.

По его словам, на встрече обсуждалась возможность возвращения делегации России в ПАСЕ. «Ягланд пытался убедить не привязывать выдвинутые соображения с возвращением в ПАСЕ», — сказал депутат.