Белград, 6 декабря, 2016, 15:55 — ИА Регнум. В Сербии зафиксирован первый случай птичьего гриппа H5N8, сообщает 6 декабря Reuters.

bogo8060 Лебедь

На севере страны нашли шесть мертвых лебедей, погибших от H5N8. Министерство сельского хозяйства Сербии выпустило предупреждение для фермеров, было рекомендовано содержать домашнюю птицу в закрытых помещениях и не выпускать ее на открытый воздух.

Напомним, на западе Сербия граничит с Хорватией. В прошлом месяце на востоке Хорватии обнаружили 10 мертвых лебедей, погибших от птичьего гриппа.