Москва, 6 декабря, 2016, 15:55 — ИА Регнум. Средние результаты российских учащихся 15-летнего возраста в читательской, математической и естественнонаучной грамотности улучшились по всем трем направлениям по сравнению с 2012 годом. Об этом свидетельствуют опубликованные сегодня данные последнего международного исследования качества образования PISA, сообщили в Рособрнадзоре.

Прописи школьника

Результаты российских участников по читательской грамотности продемонстрировали существенный подъем: средний результат вырос на 20 баллов (с 475 до 495 баллов) по сравнению с данными предыдущего исследования. Средний результат по странам ОЭСР составил 493 балла.

По математической грамотности средние результаты российских учащихся выросли на 12 баллов (с 482 до 494 баллов), что немного выше среднего по ОЭСР (490 баллов). За годы участия в программе PISA (с 2003 г.) результаты российских учащихся по математической грамотности повысились на 26 баллов.

По естественнонаучной грамотности, изучению которой было в основном посвящено исследование 2015 года, средний балл российских учащихся составил 487 баллов, средний балл по странам ОЭСР — 493 балла. Россия улучшила свои позиции, поднявшись на более высокое место.

Старший менеджер проекта PISA Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Питер Адамс отметил, что Россия давно участвует в исследовании PISA и серьезно относится к его результатам, стремясь их улучшить. «Это очень хороший и важный результат, которые демонстрирует нам произошедшие улучшения в показателях российских учащихся», — прокомментировал Адамс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр образования и науки РФ Ольга Васильева заявляла, что к 2020 году помимо основного образования планируется увеличить охват детей, вовлеченных в дополнительное образование, до 75%. Многие занятия в кружках планируется сделать бесплатными, в частности, по шахматам, хоровому пению, литературные.

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