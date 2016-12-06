Москва, 6 декабря, 2016, 15:49 — ИА Регнум. Решение литовских властей о запрете на въезд для российских судей является идиотским. Об этом 6 декабря в ходе выступления на IХ Всероссийском съезде судей заявил президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

В ходе съезда председатель КС РФ Валерий Зорькин рассказал, что решение было принято Вильнюсом после воссоединения Крыма с РФ.

«Например, вдруг прибалтийское государство Литва, которое является нынче депозитарием Всемирной конференции судов, которая раз в три года собирается, прислал нам недавно депешу о том, что судьи конституционного суда представляют угрозу для безопасности Литовской республики. Наши судьи Конституционного суда», — сказал Зорькин.

По его словам, судьи так и не поняли, можно ли им ехать на конференцию, или нет: «У меня уже было грешным делом обратиться к вам и сказать: давайте мы попросим эту конференцию провести у нас. Мы же никому не будем запрещать, чтобы к нам приезжали. Удивительные вещи порой творятся. Но это наносное, потому что ведь не Германия запретила и не Австрия запретила».

Путин в свою очередь поинтересовался: «Извините, что собственно послужило поводом для такого идиотского решения?».

В ответ на это Зорькин отметил, что поводом послужило «решение по Крыму»: «Они считают, что мы нарушили неприкосновенность, целостность территориальную Украины».

Напомним, в марте 2016 года президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о введении санкций в отношении лиц, якобы причастных к суду над Надеждой Савченко и другими гражданами Украины. В список вошли и несколько российских судей.

Впоследствии литовское руководство заявило об отказе впускать на свою территорию судей, фигурирующих в чёрном списке Украины.