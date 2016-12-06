Москва, 6 декабря, 2016, 15:47 — ИА Регнум. С 2017 года к новому режиму работы по регулированию твердых бытовых отходов перейдут 10 регионов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря, об этом заявил глава Минприроды и экологии Сергей Донской на расширенном заседании комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды.

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Окончательно все регионы перейдут в новый режим работы закона об отходах с 2019 года, уточнил он. «Дабы не создавать социального напряжения, было принято решение, что 10 пилотных регионов перейдут к новой схеме», — сказал Донской, добавив, что эти регионам будет оказана «финансовая и административная поддержка». «Остальным определим «дорожную карту» и будем жестко следить, чтобы и остальные регионы перешли на новую систему», — отметил Донской.

«Больше никаких сдвигов не должно быть. 2019 год — это уже окончательная точка», — подчеркнул Донской, говоря о невозможности дальнейшего откладывания сроков вступления в силу новых норм.

В свою очередь руководитель Росприроднадзора Артем Сидоров сообщил, что три региона еще не завершили разработку территориальных схем для нового порядка вывоза мусора — это Тува, Тверская и Вологодская области.

До настоящего времени стоимость услуг по вывозу мусора для населения определялась исходя из договоров управляющих компаний со специализированными предприятиями. Услуга являлась жилищной и не подлежала государственному тарифному регулированию. С января 2017 года должны вступить в силу новые положения закона «Об отходах производства и потребления», которые предусматривают, что услуга по вывозу отходов должна стать коммунальной, а тариф — утверждаться региональными службами тарифного регулирования. Методика расчета тарифа до настоящего времени не разработана.