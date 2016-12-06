Москва, 6 декабря, 2016, 15:46 — ИА Регнум. Главу Чечни Рамзана Кадырова Московский окружной военный суд не станет вызывать на допрос по делу об убийстве российского оппозиционера Бориса Немцова (убит 27 февраля 2015 года в Москве). Ходатайство Вадима Прохорова — адвоката родственников Немцова — отклонено, пишет газета «Ведомости».

Kremlin.ru Рамзан Кадыров

Вердикт суда был озвучен на заседании сегодня, 6 декабря. В суде пояснили, что «конфликт Немцова с различными политическими деятелями не является основанием для вызова их в суд».

В то же время Мария Семененко, прокурор, считает, что Кадыров может быть вызван на допрос, но только если он сам захочет участвовать в этом. «Учитывая статус Кадырова, если он изъявит желание, мы с удовольствием его допросим», — сказала Семененко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель оппозиционной Партии народной свободы Илья Яшин заявил, что Немцову не раз угрожали. «Всерьёз он опасался только Кадырова», — сказал он.

Напомним, по версии следствия, заказ на убийство поступил обвиняемым — Темирлану Эскерханову, Зауру Дадаеву, Шадиду Губашеву, Анзору Губашеву и Хамзату Бахаеву — от Руслана Мухудинова в 2014 году. За выполнение заказа перечисленным лицам предлагалась сумма не менее 15 миллионов рублей.