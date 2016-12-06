Москва, 6 декабря, 2016, 15:44 — ИА Регнум. Уже в 2018 году в России могут появиться прототипы подводных роботов, предназначенных для изучения и освоения Арктики. Об этом заявил руководитель физико-технического направления Фонда перспективных исследований (ФПИ) Виктор Литвиненко, сообщает «Экономика сегодня».

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Разработка беспилотных и автономных робототехнических комплексов, среди которых автономные буровые комплексы и суда сейсморазведки, ведется в рамках проекта «Айсберг». В 2017 году будут завершены предварительные планы по созданию всех пяти типов роботов, после чего специалисты приступят к работе над прототипами.

В 2018 году устройства должны быть выполнены, что называется, «в железе». На 13 декабря намечен предварительный показ итогов работы проекта «Айсберг». Он состоится в рамках заседания госкомиссии по развитию Арктической зоны, отметил Литвиненко.