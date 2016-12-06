Эрдоган одобрил ратификацию «Турецкого потока»: когда это сделает Москва?
Москва, 6 декабря, 2016, 19:45 — ИА Регнум. Сегодня процесс ратификации соглашения о строительстве газопровода «Турецкий поток» с российской стороны идет в нормальном режиме, однако без некоторых трудностей не обходится. Скорее всего, это касается кадрового вопроса в министерстве экономического развития. Об этом сегодня, 6 декабря, заявил ИА REGNUM заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) по газовым проектам Алексей Гривач.
«На мой взгляд, процесс ратификации идет вполне нормально. Есть некоторые технические моменты, возможно, связанные с кадровыми перестановками в Минэкономразвития, которое играет важную роль в процессе межведомственных согласований. Кроме того, у нас новый состав Думы, и ратификацию тоже нужно вписать в график», — сказал эксперт.
Напомним, что сегодня в официальном издании Resmi Gazete было опубликовано сообщение о том, что президент Турции Тайип Эрдоган подписал закон о ратификации соглашения с Россией по проекту строительства газопровода «Турецкий поток». Закон признан приемлемым и таким образом вступает в силу.
«Турецкий поток» для Анкары — важный с экономической точки зрения проект для страны. Турецкие власти также не исключают, что прокладка труб газопровода может начаться уже в начале 2017 года, отмечает издание.
Что касается ратификации соглашения о «Турецком потоке» Россией, то в настоящее время документ проходит согласование в правительстве. Ранее член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк отмечал, что парламент может ратифицировать проект уже в ближайшее время.
В этой связи встает вопрос о судьбе второй нитки газопровода, которая предназначена для европейского рынка (первая — сугубо для нужд самой Турции). Алексей Гривач подчеркнул:
«В судьбе второй нитки ничего не изменилось. Она предусмотрена опционно, если будут соответствующие рыночные и регуляторные условия для поставок по ней».
Как ранее передавало ИА REGNUM, 10 октября текущего года Россия и Турция подписали межправительственное соглашение, которое предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря. Однако РФ оставила за собой право отказаться от строительства второй нитки до ЕС.
Ввести в эксплуатацию все участки газопровода и начать их использование планируется до конца 2019 года. В ноябре турецкий парламент проголосовал за законопроект о ратификации соглашения с Москвой о строительстве «Турецкого потока». «За» высказалось подавляющее большинство — 210 человек из 223.