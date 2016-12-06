Москва, 6 декабря, 2016, 19:45 — ИА Регнум. Сегодня процесс ратификации соглашения о строительстве газопровода «Турецкий поток» с российской стороны идет в нормальном режиме, однако без некоторых трудностей не обходится. Скорее всего, это касается кадрового вопроса в министерстве экономического развития. Об этом сегодня, 6 декабря, заявил ИА REGNUM заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) по газовым проектам Алексей Гривач.

Kremlin.ru Реджеп Тайип Эрдоган

«На мой взгляд, процесс ратификации идет вполне нормально. Есть некоторые технические моменты, возможно, связанные с кадровыми перестановками в Минэкономразвития, которое играет важную роль в процессе межведомственных согласований. Кроме того, у нас новый состав Думы, и ратификацию тоже нужно вписать в график», — сказал эксперт.

Напомним, что сегодня в официальном издании Resmi Gazete было опубликовано сообщение о том, что президент Турции Тайип Эрдоган подписал закон о ратификации соглашения с Россией по проекту строительства газопровода «Турецкий поток». Закон признан приемлемым и таким образом вступает в силу.

«Турецкий поток» для Анкары — важный с экономической точки зрения проект для страны. Турецкие власти также не исключают, что прокладка труб газопровода может начаться уже в начале 2017 года, отмечает издание.

Что касается ратификации соглашения о «Турецком потоке» Россией, то в настоящее время документ проходит согласование в правительстве. Ранее член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк отмечал, что парламент может ратифицировать проект уже в ближайшее время.

В этой связи встает вопрос о судьбе второй нитки газопровода, которая предназначена для европейского рынка (первая — сугубо для нужд самой Турции). Алексей Гривач подчеркнул:

«В судьбе второй нитки ничего не изменилось. Она предусмотрена опционно, если будут соответствующие рыночные и регуляторные условия для поставок по ней».

Как ранее передавало ИА REGNUM, 10 октября текущего года Россия и Турция подписали межправительственное соглашение, которое предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря. Однако РФ оставила за собой право отказаться от строительства второй нитки до ЕС.

Ввести в эксплуатацию все участки газопровода и начать их использование планируется до конца 2019 года. В ноябре турецкий парламент проголосовал за законопроект о ратификации соглашения с Москвой о строительстве «Турецкого потока». «За» высказалось подавляющее большинство — 210 человек из 223.