Москва, 6 декабря, 2016, 15:35 — ИА Регнум. Наиболее острые вопросы защиты прав детей: доступность образовательных учреждений для детей с особенностями развития, оказание психологической помощи в школах, обеспечение безопасности детей при проведении спортивных занятий в общеобразовательных учреждениях обсудили сегодня, 6 декабря, руководитель Рособрнадзор Сергей Кравцов и Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, сообщили в Рособрнадзоре.

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По итогам встречи стороны заключили соглашение о сотрудничестве. Согласно документу, основной целью является обеспечение гарантий государственной защиты прав и охраняемых законом интересов ребенка в сферах образования, опеки и попечительства.

В числе приоритетных направлений взаимодействия обозначены мониторинг и обмен информацией о нарушениях законодательства, совершенствование нормативно-правовой базы в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.

Уполномоченный и глава ведомства также договорились о проведении совместных проверок в регионах и организации мониторинга работы органов опеки и попечительства.

Также будет проведен мониторинг доступности детских образовательных учреждений для детей с особенностями развития.