Москва, 6 декабря, 2016, 15:30 — ИА Регнум. Сотрудники медицинских учреждений стали чаще сообщать в Росздравнадзор о выявлении побочных действий при использовании лекарств. Каждый год число таких обращений возрастает на 25%, об этом журналистам сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.

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По его словам, в 2015 году в Росздравнадзор поступило примерно 25 тыс. обращений, содержащих новые данные о различных препаратах. Мурашко пояснил, что система фармаконадзора, когда медики могут сообщить об осложнениях или, к примеру, аллергических реакциях на выпущенный на рынок препарат, является очень важной. По сути, это «рабочий процесс между надзорной службой и медиками всей страны», отметил он.

Также чиновник добавил, что каждый год общее число обращений в Росздравнадзор увеличивается на 30%. Количество обоснованных жалоб из них составляет не более четверти. Авторами ряда обращений выступают зарубежные специалисты, которые хотят приехать в Россию и нуждаются в консультации, касающейся оформления разрешений на работу и допуск в страну.