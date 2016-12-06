Вашингтон, 6 декабря, 2016, 15:27 — ИА Регнум. Администрация социальной сети Facebook предложила своим пользователям самостоятельно оценить качество новостей, которые размещены на ленте. Об этом пишет The Verge.

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«Facebook просит своих пользователей оценить качество новостей, опубликованных в данной социальной сети после того, как столкнулся с критикой в свой адрес о размещении «новостных уток» или новостей, которые приводили читателей в заблуждение», — говорится в сообщении.

По данным издания, скриншоты, на которых Facebook предлагает пользователям ответить на несколько вопросов, уже появились в сети.

При этом точных данных о том, как именно администрация соцсети планирует использовать результаты своих опросов, пока нет.