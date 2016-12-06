Москва, 6 декабря, 2016, 15:24 — ИА Регнум. Московский окружной военный суд частично удовлетворил ходатайство адвоката семьи российского оппозиционера Бориса Немцова Ольги Михайловой о вызове на допрос по делу об убийстве политика бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева, пишет газета «Ведомости».

Верещагин Василий. Допрос перебежчика. Около 1901

По данным издания, на допрос также вызван племянник Руслана — Артур Геремеев, который, как считает представитель семьи погибшего, знал о преступной деятельности подсудимых.

Геремеев проходил военную службу вместе с одним из подсудимых, предполагаемым убийцей Немцова Зауром Дадаевым. Кроме того, Руслан Геремеев проживал вместе на улице Веерной, где его регулярно посещали подсудимые, заявила адвокат.

Также по ходатайству адвоката Вадима Прохорова в суд вызван командир 248-го специального моторизированного батальона «Север» Алибек Делимханов. При этом защита настаивала на вызове на допрос главы Чечни Рамзана Кадырова, однако это ходатайство суд не удовлетворил.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября в Мосгорсуде была сформирована коллегия присяжных. Обвиняемыми по делу об убийстве Немцова проходят Темирлан Эскерханов, Заур Дадаев, Шадид Губашев, Анзор Губашев и Хамзат Бахаев.

Напомним, по версии следствия, заказ на убийство поступил обвиняемым от Руслана Мухудинова в 2014 году. За выполнение заказа перечисленным лицам предлагалась сумма не менее 15 миллионов рублей.