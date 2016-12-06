Суд вызывал на допрос ряд лиц по делу об убийстве Немцова
Москва, 6 декабря, 2016, 15:24 — ИА Регнум. Московский окружной военный суд частично удовлетворил ходатайство адвоката семьи российского оппозиционера Бориса Немцова Ольги Михайловой о вызове на допрос по делу об убийстве политика бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева, пишет газета «Ведомости».
По данным издания, на допрос также вызван племянник Руслана — Артур Геремеев, который, как считает представитель семьи погибшего, знал о преступной деятельности подсудимых.
Геремеев проходил военную службу вместе с одним из подсудимых, предполагаемым убийцей Немцова Зауром Дадаевым. Кроме того, Руслан Геремеев проживал вместе на улице Веерной, где его регулярно посещали подсудимые, заявила адвокат.
Также по ходатайству адвоката Вадима Прохорова в суд вызван командир 248-го специального моторизированного батальона «Север» Алибек Делимханов. При этом защита настаивала на вызове на допрос главы Чечни Рамзана Кадырова, однако это ходатайство суд не удовлетворил.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября в Мосгорсуде была сформирована коллегия присяжных. Обвиняемыми по делу об убийстве Немцова проходят Темирлан Эскерханов, Заур Дадаев, Шадид Губашев, Анзор Губашев и Хамзат Бахаев.
Напомним, по версии следствия, заказ на убийство поступил обвиняемым от Руслана Мухудинова в 2014 году. За выполнение заказа перечисленным лицам предлагалась сумма не менее 15 миллионов рублей.