Ставрополь, 6 декабря, 2016, 15:20 — ИА Регнум.



Omb56.ru Меховые изделия

В Ставропольском крае из продажи изъяты меховые изделия на 483 тыс. рублей, на которых отсутствовала маркировка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

Проверки проводились по обращениям граждан. Согласно новому законодательству, все меховые изделия должны быть промаркированы, чтобы избежать подделок и контрафакта.

Пилотный проект по маркировке стартовал в России в апреле 2016 года. Он призван защитить российского покупателя от нелегального ввоза товаров, подделок и подпольного производства. По замыслу законодателя, маркировка для потребителя — гарант качества покупаемой шубы.

Срок, к которому все изделия должны быть промаркированы, ограничен 5 декабря 2016 года. Вместе с тем, в ведомство поступают обращения людей, которые говорят о продаже немаркированных шуб и шапок.

Во время двух проверок специалисты проверили 500 меховых товаров и изъяли из продажи изделия из натурального меха на 483, 4 тыс. рублей. В суды отправлены пять заведенных административных дел.

Напомним, с 12 августа 2016 года производители, импортеры и продавцы, торгующие натуральным мехом, должны снабжать товар специальными знаками. Сведения об изготовлении, отгрузке и продаже меха нужно передавать в информационную систему, которую курируют налоговики.

За отсутствие маркировки при производстве изделий законом предусмотрен штраф для организаций— до 100 тыс. рублей, для ИП — до 10 тыс. рублей. Есть также наказание за покупку и реализацию товаров без маркировки: для организаций — до 300 тыс. рублей, для ИП — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

Меховые изделия без маркировки конфискуются. За отказ от маркировки меховых изделий применяется уголовная ответственность. Это может быть штраф до 300 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до 3 лет со штрафом до 80 тыс. рублей.