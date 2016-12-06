Оренбург, 6 декабря, 2016, 15:14 — ИА Регнум. Начальник отдела организации труда и мотивации ООО «Оренбург Водоканал» Лариса Малолеткова вошла в десятку финалистов в номинации «Специалист по организации и оплате труда», ведущий экономист по труду Ксения Пустобаева — в номинации «Специалист по корпоративной социальной политике». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ООО «Оренбург Водоканал», специалисты оренбургского водоканала продемонстрировали высокий уровень профессиональной подготовки и незаурядные способности, что помогло им завоевать звание высококвалифицированных и компетентных специалистов в области управления персоналом.

ООО «Оренбург Водоканал» Управленцы «Росводоканал Оренбург» вошли в ТОП-100

«Наше предприятие движется в ногу со временем, уделяя большое внимание обучению и развитию персонала, поощряя инициативных и талантливых работников. Грамотно выстроенная кадровая политика мотивирует сотрудников расти в профессиональном плане, что, несомненно, сказывается на репутации и имидже предприятия в целом», — говорит генеральный директор ООО «Оренбург Водоканал» Михаил Иванов.

По результатам участия в конкурсе Лариса Малолеткова и Ксения Пустобаева награждены почетными дипломами за достижения в области управления персоналом, информация о них будет опубликована в официальном каталоге «ТОП-100 лучших HR-ов страны 2016 года».