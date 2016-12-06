Киев, 6 декабря, 2016, 15:10 — ИА Регнум. Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила о серьезных махинациях с выдачей бензина с парламентской автобазы для своей служебной машины. С таким заявлением она выступила сегодня, 6 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

paulbr75 Заправка автомобиля

Геращенко в частности сообщила что со дня назначения на пост пользовалась служебной машиной, но мало, и сейчас решила разобраться, сколько же на нее было потрачено. По запросу она получила справку от руководителя транспортного отдела парламента Украины.

«В результате — шок… Согласно справке, машина в день «наматывает» не менее 120 км, в том числе в дни моих еженедельных командировок в Минск! В августе, когда я имела официальный отпуск и отсутствовала в Киеве, согласно этой справке, машина намотала 4229 км… В сентябре, когда у меня было много командировок и я не видела детей неделями, машина намотала 5000 км… Очевидно, эта справка, подписанная директором автобазы, свидетельствует об их уверенности в полной безнаказанности и в том, что я просто не буду читать и разбираться. И если на одной машине можно воровать и списывать сотни литров бензина в месяц, то трудно представить, что происходит в целом. Ежемесячно только на одной машине списывается или крадется до 10 тысяч гривен», — информирует первый вице-спикер.

Геращенко инициировала создание парламентской комиссии по этому факту. Также она обратилась к другим депутатам Верховной рады с просьбой проверить, сколько бензина списывают на них.