Астана, 6 декабря, 2016, 15:08 — ИА Регнум. В здании Генеральной прокуратуры Казахстана, расположенном в Астане, сегодня, 6 декабря, произошло ЧП. Одна из посетительниц, некая гражданка Рысманова, войдя в в помещение контрольно-пропускного пункта, попыталась совершить самоубийство.

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Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, действия женщины были внезапными и неожиданными. Однако сотрудники КПП сразу же среагировали на ЧП. После чего женщине было оказана первая медицинская помощь.

«По предварительным данным, установлено, что этой женщиной является Рысманова М.Е., 1968 года рождения. Причиной самоподжога послужило ее несогласие с осуждением сына — Ахметова Е.Н., 1988 г.р. Ахметов Е. был осужден 15 июня 2015 года за незаконное хранение наркотиков — 3,5 грамм героина и гашиша — 285 грамм, т. е. в особо крупном размере без цели сбыта — к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Ахметов Е.Н. приговор обжаловал, но постановлением апелляционной инстанции Джамбульского облсуда от 20 августа 2015 года его жалоба оставлена без удовлетворения. Обращение Рысмановой М.Е. по данному вопросу в Генеральную прокуратуру поступило 28 ноября 2016 года. Для проверки доводов Генеральной прокуратурой из суда истребовано уголовное дело в отношении ее сына. Более подробная информация будет представлена СМИ по результатам изучения материалов уголовного дела в отношении Ахметова Е.Н.», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, что случаи публичного самоубийства в знак протеста против судебных решений в Казахстане происходят довольно часто.

Так, 26 мая 2009 года в Атырау житель пригородного села Акжар 52-летний Кабидолла Шолаков покончил с собой перед зданием областной прокуратуры в знак протеста против итогов следствия в отношении его 18-летнего сына. Шолаков был доставлен в больницу. Врачам не удалось спасти ему жизнь. Примечательно, что своей смертью мужчина смог добиться оправдания сына.

3 мая 2011 года покончил жизнь самоубийством 46-летний житель Тараза (Джамбула) Хасан Парпиев. Свидетелями акта стали родственники, соседи и судебные исполнители, приехавшие выселять мужчину с семьей из собственного дома.

20 июня 2011 года в Астане перед зданием центральной приемной партии власти «Нур Отан» совершила самоубийство 50-летняя Сауле Утепбергенова. Причиной стало несогласие с приговором суда, который отправил ее сына в тюрьму на 10 лет за хранение наркотиков.

30 июня 2011 года совершил самоубийство 43-летний житель Алги Айдар Сапаров в здании районной прокуратуры. На отчаянный шаг мужчину подтолкнуло бездействие полиции, которая не могла найти истинного убийцу его племянника. Айдара Сапарова удалось спасти. В свою очередь полицейские заявили, что причиной этого поступка стало пьянство Сапарова.

31 августа 2011 года попытку самоубийства совершила многодетная мать из Алма-Аты Кенжегуль Алинкулова. На крайний шаг ее толкнули действия судебных исполнителей, которые пришли выселять ее из дома, подлежащего конфискации за мошенничество, совершённое мужем. Но судебные исполнители свою работу все-таки закончили: имущество конфисковали, пятерых детей отправили к родственникам. Женщину удалось спасти.

29 мая 2012 покончила с собой жительница Алма-Аты многодетная мать Светлана Турганбаева. Причиной послужило судебное решение о выселении ее семьи из дома.

29 июля 2013 года в Караганде было обнаружено тело погибшего мужчины. В ходе расследования выяснилось, что это было самоубийство. 55-летний житель решился на этот шаг из-за возбуждённого в отношении него уголовного дела по факту кражи газовых баллонов с территории ТОО, где он работал.

25 февраля 2016 года 32-летний житель Караганды провел акцию протеста перед зданием службы пробации департамента уголовно-исполнительной системы. Мужчина угрожал поджечь себя. Однако сотрудникам ДУИС удалось его отговорить. Выяснилось, что мужчину условно осудили за кражу. Однако сотрудники службы пробации внесли в суд представление о замене условного срока на реальный, ссылаясь на аморальный образ жизни осужденного — злоупотребление алкогольными напитками и отсутствие у него работы.

В тот же день в Атырау перед зданием областного суда была совершена попытка самоубийства 29-летним местным жителем. Мужчина сделал это в знак протеста против судебного решения — он судился со своей матерью и братом из-за дома и земельного участка, решение было в его пользу, но его не удовлетворила сумма компенсации.