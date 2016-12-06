Рязань, 6 декабря, 2016, 15:06 — ИА Регнум. В семи районах Рязанской области восстановлено электроснабжение после повреждений сети из-за порывистого ветра, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе «Рязаньэнерго». Работы продолжались всю ночь с 5 на 6 декабря.

Pexels Электрическая лампочка

Повреждения линий электропередач были в Спасском, Шиловском, Путятинском, Рязанском, Рыбновском, Ермишинском и Скопинском районах. Они произошли из-за сильного ветра, порывы которого достигали 20 км/ч.

Всего к работе привлекались 13 бригад и 13 единиц техники.

«В филиале до сих пор действует режим повышенной готовности. Бригады находятся на круглосуточном дежурстве и готовы выдвинуться в любую точку региона», — говорится в сообщении пресс-службы.