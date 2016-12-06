Москва, 6 декабря, 2016, 15:01 — ИА Регнум. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил журналистам 6 декабря, что инициативы США по Алеппо — это попытка «купить время» для того, чтобы боевики перегруппировались и отдышались.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

По его словам, сообщение о том, что встреча для консультаций по Алеппо не состоится 6 декабря, было получено от американской стороны накануне. «Они передумали», — сказал Лавров о причине отмены встречи.

«Свой документ отзывают, и теперь у них новый документ. Этот документ, судя по нашим первым впечатлениям, всё возвращает на круги своя и выглядит как попытка купить время, чтобы боевики отдышались, перевели дух и пополнили свои запасы», — объяснил Лавров ситуацию, добавив, что по Сирии с США у России «серьезного разговора не получается».

Напомним, ранее Сергей Лавров заявил, что эксперты из РФ и США намерены разработать план вывода всех боевиков из Алеппо, тогда как планирующаяся к обсуждению резолюция Совбеза ООН по Алеппо подрывает этот план действий.