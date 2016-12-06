Ярославль, 6 декабря, 2016, 14:58 — ИА Регнум. В Ярославле разгорелся скандал вокруг очистки от снега и льда новых спортплощадок на территории городских школ. Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель компании-подрядчика, обустраивавшей объекты, руководству школ поступило распоряжение привести спортплощадки в порядок. При этом некоторые образовательные учреждения истолковали директиву так, что наледь с площадок рекомендовано скалывать с помощью ломов.

Pictar.ru Лом

После этого новое современное покрытие площадок будет разрушено, и они станут непригодны для занятий, отмечает руководитель компании подрядчика Илья Лубенин.

«Кто такой умный приказал школам расчищать спортивные площадки от снега ломами? Вы машину свою после ледяного дождя тоже ломом чистили? Вы же все резиновое покрытие отобьете… На всех наших объектах нет ни одного нарекания по резине! Вы что делаете?» — такой возмущенный пост опубликовал на своей странице в Facebook директор ООО «Крепыш» Илья Лубенин.

По его словам, утром 6 декабря в офис компании обратилась директор одной из школ — за советом, как быть в такой ситуации. Обзвон всех образовательных учреждений, где выполнялись работы, дал странную картину событий: приказ очистить площадки был. А вот то, что при этом поступил устный совет воспользоваться ломами, подтверждают далеко не все директора. Однако в некоторых школах все же собирались прибегнуть именно к этому «проверенному годами» средству.

«Насчет ломов, я так понимаю, было негласное указание. Хорошо, что не все школы были готовы ему последовать. Но я просто в шоке! На выполненных нами объектах не развалилось ни одно покрытие, мы привыкли делать свою работу хорошо и гордиться ею — поэтому постарались максимально быстро проинформировать школы о последствиях, хотя делали это и раньше. Сейчас снова готовим информационные письма о том, что разрушение покрытия площадок при неправильной эксплуатации не является гарантийным случаем. Мы рады, что в решение проблемы включилась общественность, депутаты, должностные лица разных уровней власти. Думаю, впредь такого не повторится», — поделился своим мнением с корреспондентом ИА REGNUM Илья Лубенин.

Комментируя ситуацию, депутат Ярославской областной думы Роман Фомичев обращает внимание на то, что надлежащий режим уборки спортплощадок требует финансовых затрат. Это для школ тяжелое бремя, поэтому необходимо предусмотреть в бюджете средства на уборку таких объектов.

«У нас привычка — все, что заледенело, отбивать ломами, и ведь невозможно объяснить, что так делать нельзя! А по-другому, вероятнее всего, не умеют, и при этом боятся спросить, как нужно, чтобы не показаться некомпетентными. Вот и тут, видимо, команда очистить спортплощадки поступила, а как это сделать правильно — никто не объяснил. Безусловно, резиновое покрытие не подразумевает механического воздействия при чистке, и при уборке снега пользоваться надо аккуратно пластиковыми лопатами, а в случае обледенения, например, можно применять солевые растворы или реагенты — думаю, специалисты подскажут, как быть. Основание под площадками надежное, поэтому небольшую технику они вполне выдержат. Но эту проблему нельзя перекладывать только на школы — деньги на уборку таких спортплощадок следует закладывать в бюджет. Для образовательных учреждений такая финансовая нагрузка — серьезная проблема», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Роман Фомичев.

«Проблема в том, что деньги на уборку спортивных площадок на пришкольных территориях мэрией не выделяется уже много лет в принципе, равно как и на ремонт их. Перед выборами власти их в больших количествах строят, бодро режут ленточки, а затем площадки становятся головной болью директоров школ. Существовал вариант передачи их в МАУ «Дирекция спортивных сооружений» с выделением соответствующего финансирования. Считаю, что это разумный вариант — школа должна учить детей, а не придумывать, где взять деньги на ремонт того, что не имеет прямого отношения к учебному процессу», — считает депутат муниципалитета Ярославля Антон Голицын.