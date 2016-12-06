Ленинградская область, 6 декабря, 2016, 15:13 — ИА Регнум. Застройщики проблемных строек в Ленинградской области должны доказать своё желание строить, финансовую состоятельность и представить план-график строительства. Иначе в отношении них будут предприняты радикальные меры, в зависимости от ситуации по каждому объекту. Об этом сегодня, 6 декабря, заявил губернатор региона Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

На данный момент самыми проблемными объектами Ленобласти считаются жилой комплекс «Силы природы» компании «О2 Девелопмент», ЖК «Воронцов» компании «СпецКапСтрой СПб» и ЖК «Ванино», строящийся ООО «Тареал». Вложившиеся в эти объекты граждане юридически еще не признаны обманутыми дольщиками, но власти региона взялись за урегулирование ситуации, поскольку сдача в эксплуатацию этих жилых комплексов задерживается на срок до нескольких лет.

«По всем трем объектам, которые мы сегодня обсуждаем, у правительства Ленинградской области нет доверия. Либо жесткие гарантии, либо нет. Бесконечная пирамида невозможна, мы это уже проходили, когда застройщики просили поверить им — всё это заканчивалось уголовными делами, бегали с собаками и искали по всей России», — подчеркнул Александр Дрозденко.

ЖК «Ванино» от ООО «Тареал»

По ЖК «Ванино» в Низинском сельском поселении Ломоносовского района, строительство которого осуществлялось ООО «Тареал», в течение полугода планируется поиск нового инвестора — на стройку он должен выйти уже в феврале. Ломоносовский район, в свою очередь, должен внести изменения в правила землепользования и застройки Низинского сельского поселения, чтобы улучшить экономику проекта — увеличить этажность для остальных очередей жилого комплекса.

Заинтересованность в достройке этого объекта проявили четыре компании. «Надеюсь, кто-то из них проявит интерес. Потому что там есть экономическая целесообразность, и мы готовы способствовать улучшению технических и экономических показателей на этом объекте», — отметил зампред правительства Ленобласти по строительству Михаил Москвин.

Напомним, учредителем и держателем 65% доли в уставном капитале ООО «Тареал» является эстонское АО «Тасмо Эригрупи». В ЖК «Ванино» входит 12 многоквартирных домов, количество заключенных с гражданами договоров участия в долевом строительстве — 171. В настоящее время строительство не осуществляется в связи с отсутствием финансирования и наложением ареста на расчетный счет ООО «Тареал». Местонахождение гендиректора и главного бухгалтера ООО «Тареал» неизвестно.

Во избежание увеличения общего количества пострадавших дольщиков была приостановлена регистрация новых договоров долевого участия. 16 сентября 2016 года были отправлены обращения в прокуратуру региона и ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти с просьбой о содействии в поисках руководителя и главного бухгалтера, а также в проведении проверки наличия признаков мошенничества в действиях должностных лиц ООО «Тареал».

В производстве Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти находится заявление о признании ООО «Тареал» банкротом, заседание назначено на 20 декабря.

ЖК «Воронцов» от ООО «СпецКапСтрой»

Застройщик ЖК «Воронцов» в поселке Мурино Всеволожского района — ООО «СпецКапСтрой» — должен до конца текущей недели передать документы по проекту потенциальному инвестору — компании «Стоун». В противном случае объект будет переведен в статус жилищно-строительного кооператива для заключения договора с инвестором в процедуре банкротства. Очередное заседание Арбитражного суда по делу о банкротстве назначено на 15 декабря 2016 года.

«Давайте «на берегу» договоримся, в присутствии прессы и представителей долевого строительства: нам абсолютно не важно, кто будет достраивать. Главное, чтобы нам показали три вещи: желание строить, план-график строительства и финансовые возможности. Если готовы достроить объекты, покажите наличие финансовых средств (собственные, заёмные или кредитные). Если этого нет, история может быть бесконечной. Я абсолютно понимаю участников долевого строительства, все отведенные сроки прошли, любой на их месте не доверял бы вам», — сказал Александр Дрозденко, обращаясь к представителю «СпекКапСтрой», как, впрочем, и к другим застройщикам проблемных строек.

В ЖК «Воронцов» входит два 12-этажных дома, количество заключенных с гражданами договоров участия в долевом строительстве — 417. Строительство не осуществляется в связи с отсутствием финансирования и наложением ареста на расчетный счет ООО «СпецКапСтрой СПб».

15 сентября было направлено обращение в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти и прокуратуру региона для проведения проверки наличия признаков мошенничества в действиях должностных лиц ООО «СпецКапСтрой СПб» и ООО «Траверс+», которое осуществляло строительство указанного комплекса на основании договора подряда. 25 ноября было отправлено обращение в УМВД России по Кировскому району Санкт-Петербурга с просьбой провести проверку наличия в действиях должностных лиц ООО «СпецКапСтрой СПб» признаков преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ (мошенничество, присвоение или растрата), а также в прокуратуру Санкт-Петербурга с просьбой оказать содействие в организации и проведении указанной проверки.

В производстве Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти находится два заявления участников строительства о признании ООО «СпецКапСтрой СПб» банкротом, первое судебное заседание назначено на 15 декабря текущего года.

14 ноября под председательством Михаила Москвина состоялось совещание по вопросу участия потенциального инвестора — ООО «Стоун» — в завершении строительства этого объекта. Гендиректор ООО «Стоун» сообщил о готовности принять обязательства по завершению строительства ЖК и передаче жилых помещений дольщикам при условии предоставления ООО «СпецКапСтрой СПб» всей имеющейся проектной и иной документации по объекту.

«Силы природы» от «О2 Девелопмент»

По ЖК «Силы природы», который возводится на землях САОЗТ «Ручьи» во Всеволожском районе, компания «О2 Девелопмент» в течение 10 дней должна предоставить детальный бизнес-план достройки первой очереди своих домов, а именно — сроки и источники финансирования, и до конца года — заключенный контракт с инвестором о достройке домов.

«Застройщик сказал, что есть инвестор, но он не готов его назвать. Это уже не первая встреча с застройщиком, но, к сожалению, все обещания, которые были даны, не выполнялись. Надеемся, это обещание будет выполнено. Или мы пойдем по альтернативному пути», — отметил Михаил Москвин.

«Есть настрой на определенное сотрудничество и определенную поддержку достройки объектов. Наказать кого-то или поменять застройщика — это не наша функция, мы стараемся достроить объект силами того, кто его начинал. Поэтому любой шанс, который на это направлен, будем использовать полностью. Но не можем давать эти шансы бесконечно. Поэтому, последнее китайское предупреждение было сегодня», — также добавил Москвин в отношении этого объекта.

Строительство ЖК «Силы природы» осуществляется силами застройщиков ЖСК «Муринское-1» (I этап, корпусы 1 и 2) и ООО «Романтика» (II этап, корпусы 3 и 4). Учредителем и держателем 100% доли в уставном капитале ООО «Романтика» является ООО «Группа компаний О2». Количество заключенных ЖСК «Муринское-1» с гражданами договоров паевого взноса — 2 666, количество заключенных ООО «Романтика» с гражданами договоров участия в долевом строительстве — 139.

ЖСК «Муринское-1», не имея разрешений на строительство и правоустанавливающих документов на земельные участки, незаконно привлекал денежные средства граждан для строительства жилого комплекса, за что привлечен к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях — оштрафован на 500 тыс. рублей. В настоящее время строительство не осуществляется в связи с отсутствием финансирования.

15 сентября были направлены обращения в региональное ГУ МВД России и прокуратуру Ленинградской области для проведения проверки наличия признаков мошенничества в действиях должностных лиц ЖСК «Муринское-1» и ООО «Романтика». Также 25 ноября в УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга направлено обращение с просьбой провести проверку наличия в действиях должностных лиц ЖСК «Муринское-1» и ООО «Романтика» признаков преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ (мошенничество, присвоение или растрата). В городскую прокуратуру направлено заявление с просьбой оказать содействие в организации и проведении указанной проверки.

«С точки зрения наличия построенного сооружения, ближе всего к достройке первая очередь ЖК «Силы природы»: там два дома уже стоят, но нет тепла, воды, канализации и т.д. С точки зрения привлекательности — это ЖК «Ванино». Но и «СпецКапСтрой» с ЖК «Воронцов» достаточно интересен для инвестора, необходимо только, чтобы люди не пугались этой процедуры банкротства — она направлена на то, чтобы нам убрать всех кредиторов и вместе с дольщиками определиться, кто будет достраивать», — объяснил Михаил Москвин.

Чиновник также отметил, что те просьбы и предложения, которые губернатор региона высказывал в адрес силовых структур, также нашли поддержку. Это касается проведения проверок и следственных действий в отношении возможных нарушений. «Проверки уже идут и будут завершены в течение полутора-двух месяцев. Надеюсь, эти результаты будут стимулом для застройщиков, чтобы передать объект для достройки или напрячься и самому достроить объект», — отметил Москвин.

«Мы будем поддерживать всех участников строительства, настроенных на завершение объекта и способных это сделать. Если застройщик не в состоянии закончить дома сам, то мы будем прилагать все усилия для смены стороны», — резюмировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, днем 3 декабря более двух тысяч пайщиков жилого комплекса «Силы природы» перекрыли Центральную улицу в Мурино. Постоянно двигаясь толпой по пешеходному переходу, протестующие заблокировали движение по Токсовскому шоссе под Петербургом, что вызвало большую пробку в обоих направлениях.

По данным портала 47 news, акция продолжалась с 12:30 до 17:00, на пешеходов-протестантов было составлено пять протоколов об административном правонарушении за неподчинение указаниям регулировщика, выставленного ГИБДД для решения проблемы.