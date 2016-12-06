Владимир, 6 декабря, 2016, 14:55 — ИА Регнум. При пожаре в частном доме в Камешковском районе Владимирской области погибла пятилетняя девочка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональном СУ СК РФ, по предварительным данным, пожар произошел из-за того, что оставленный один ребенок начал играть со спичками.

Hans Огонь

Пожар произошел примерно в половину шестого вечера 5 ноября. Мама девочки уехала на работу в Суздаль, оставив ребенка с отцом.

«Проявляя безответственность, мужчина оставил дочку дома одну, а сам сразу же направился по домашним делам, вернулся около 11 часов и затем направился к знакомым в гараж, вновь оставив малышку в условиях опасности на длительное время без присмотра взрослых», — говорится в сообщении пресс-службы.

Мужчина вернулся домой, когда уже начался пожар. Он попытался достать ребенка из дома, однако огонь распространялся мгновенно. Тело ребенка вытащили уже пожарные.

Сейчас по факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В доме не было обнаружено никаких неисправностей проводки.