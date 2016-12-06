Красногорск, 6 декабря, 2016, 14:54 — ИА Регнум. Свыше 7,5 тысяч сотрудников коммунальных и дорожных служб расчищают Московскую область от выпавшего накануне снега. Высота снежного покрова в области увеличилась более чем на 10 сантиметров, что составляет почти четверть месячной нормы осадков. Об этом сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства региона Дмитрия Пестова.

Чайльд Гассам. Уборка снега, Новая Англия . 1905

Расчисткой улиц и федеральных трасс в области занимается 7,7 тысяч человек, в том числе 3 тысячи единиц уборочной техники. Так, дворовые территории убирают 5,5 тысяч дворников, а на уборке областных трасс задействовано 2,2 тыс. рабочих.

Для борьбы с наледью на тротуарах, пешеходных дорожках и ступенях в регионе используют противогололедные реагенты — запас средств составляет свыше 300 тысяч кубометров.

Как отмечают в пресс-службе со ссылкой на Гидрометцентра России, 7 и 8 декабря в столичном регионе также ожидаются снегопад и гололедица.