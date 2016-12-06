Ярославль, 6 декабря, 2016, 14:38 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля дала отрицательное заключение на большинство поправок депутатов муниципалитета к проекту бюджета города 2017 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципалитете Ярославля. Поправки к бюджету будут рассмотрены сегодня профильной комиссией, а завтра — на заседании городского представительного органа.

ИА REGNUM Мэрия Ярославля

Депутаты предлагали добавить средства городским предприятиям общественного транспорта, на ремонт трамвайных переездов, на исполнение предписаний контролирующих органов учреждениям культуры, на оборудование для школьных столовых, на ремонт спортивных школ города. Средства на это депутаты предлагали найти за счет увеличения плана продажи объектов городской недвижимости.

Мэрия Ярославля дала отрицательное заключение на все поправки, обосновав отсутствием денег в бюджете. Поддержку получила лишь поправка депутата Веры Никольской — выделение 2,5 млн рублей на ремонт бассейна в школе № 99. Эти деньги депутат предложила выделить, сократив расходы на депутатов муниципалитета Ярославля.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, мэрия города не подготовила свое заключение к очередному заседанию комиссии по бюджету, сегодня состоится внеочередное заседание.