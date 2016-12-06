Москва, 6 декабря, 2016, 14:34 — ИА Регнум. Российское руководство в начале «нулевых» пыталось провести работу по единообразному пониманию и применению норм Конституции РФ по всей стране. Об этом 6 декабря в ходе выступления на IХ Всероссийском съезде судей заявил президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы в начале 2000-х годов предпринимали очень большие попытки, серьезные попытки, может быть, даже не очень видимые со стороны, но это была большая работа по единообразному пониманию и применению норм Конституции на всей территории России», — сказал Путин.

По его словам, это делалось «не для того, чтобы эта Конституция подвергалась эрозии с какой-то другой стороны»: «Все свои международные правовые обязательства мы тоже намерены соблюдать».

Напомним, ранее Владимир Путин заявил о том, что развитие страны требует настройки правовой системы и законодательства.

«Безусловно, жизнь, развитие страны требуют корректировки, настройки правовой системы и законодательства, но вместе с тем нужно признать, что наше правовое поле меняется очень быстро, может быть, слишком быстро, порой не системно», — сказал Путин.