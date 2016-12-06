Ереван, 6 декабря, 2016, 14:31 — ИА Регнум. Совет Евразийского фонда стабилизации и развития (управляет Евразийский банк развития) одобрил предоставление Армении второго транша финансового кредита в размере $100 млн, сообщили ИА REGNUM в ЕАБР.

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Ключевыми направлениями реформ, поддержанными программой фонда, стали финансовое оздоровление энергетического сектора, повышение эффективности управления государственными финансами и улучшение инвестиционного климата. В рамках программы также продолжалась реализация реформ, направленных на дедолларизацию экономики, повышение доверия к банковской системе и стимулирование экспорта.

В целом, ЕАБР позитивно оценивает достижения Армении, говорится в сообщении. Выполнение условий транша имело положительное влияние на повышение финансовой устойчивости энергетического сектора. Благодаря усовершенствованиям в методиках расчета тарифной маржи и прогноза производства и распределения электроэнергии, направленным на повышение гибкости тарифной политики и предусматривающим механизмы сглаживания шоков спроса и предложения, ЗАО «Электрические сети Армении» полностью погасило накопленную просроченную задолженность перед Армянской АЭС, Ереванской ТЭЦ и «Высоковольтными сетями» в размере $50 млн, что эквивалентно 56% товарных поставок (оборота) этих компаний в период погашения задолженности (декабрь 2015 — июль 2016 гг.).

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Разработан ряд законодательных актов, направленный на повышение эффективности управления государственными финансами. В начале октября 2016 г. Национальным Собранием Армении был принят первый в истории страны Налоговый кодекс, систематизирующий и совершенствующий налоговое законодательство в рамках единого документа. Его вступление в силу позволит значительно увеличить налоговый потенциал экономики, в результате чего кумулятивный рост налоговых доходов в 2017 — 2021 гг, по оценкам, составит 2% ВВП, а также повысит стабильность и предсказуемость налоговой политики.

На рассмотрение Национального Собрания Армении внесены изменения к закону «О закупках» с целью расширения практики осуществления государственных закупок для нужд органов государственного управления в электронной форме, что позволит повысить эффективность бюджетных расходов и снизить коррупционные риски.

Продолжены реформы по улучшению инвестиционного климата. Упрощение и расширение доступа потенциальных инвесторов к информации, разъясняющей правила ведения строительного бизнеса, а также расширение практики электронной системы выдачи разрешений на строительство позволят снизить транзакционные издержки в строительной отрасли и повысить заинтересованность инвесторов. Создан реестр движимого имущества для облегчения доступа частного сектора к кредитным ресурсам через внедрение системы обеспеченных сделок, и снижение стоимости кредитов в связи с уменьшением премии за риск.

Монетарными властями страны принят ряд нормативно-правовых актов, нацеленных на снижение уровня долларизации депозитов и кредитов, повышение доверия населения к банковской системе и стимулирование экспорта. Эти меры послужили дополнительным стимулом для развития экспорта, который является основным драйвером роста РА в последние годы.

Совет фонда рекомендовал дополнить условия предоставления третьего транша финансового кредита новыми контрольными показателями, направленными на поддержание фискальной и долговой устойчивости, и вынести обновленную программу реформ на рассмотрение Совета фонда в начале 2017 г. Эти коррективы будут способствовать сокращению бюджетного дефицита в 2017 г. до запланированных правительством 2,8% ВВП, против прогнозируемого уровня 5,9% ВВП по итогам 2016 г., и снижению долговой нагрузки в среднесрочной перспективе.

Евразийский фонд стабилизации и развития в размере $8,513 млрд был учрежден в 2009 году правительствами Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Целями фонда являются содействие странам-участницам в преодолении последствий глобального финансового кризиса, в обеспечении их экономической и финансовой стабильности, и поддержке интеграционных процессов в регионе. Государства-участники фонда наделили ЕАБР функциями управляющего средствами фонда.