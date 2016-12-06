Красноярск, 6 декабря, 2016, 14:30 — ИА Регнум. В Красноярске состоялись публичные слушания по проекту бюджета города на 2017 год и плановый период 2018—2019 годов. В общественном обсуждении главного финансового документа города приняло участие 105 человек: горожане, представители бизнес-сообщества, депутаты Красноярского городского Совета, представители исполнительной и законодательной власти города и края.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска В Красноярске прошли общественные слушания по проекту бюджета

В ходе публичных слушаний были представлены доклады руководителей органов администрации города Красноярска. Руководитель департамента социально-экономического развития Александр Цаплин доложил о прогнозах социально-экономического развития города, руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова рассказала об основных запланированных мероприятиях в подведомственной сфере. Руководитель департамента финансов Ирина Хаснутдинова представила информацию об основных направлениях расходования бюджетных средств города, которые жестко связаны с реализацией государственных приоритетов, определенных на федеральном уровне, среди них: обеспечение местами учащихся в общеобразовательных учреждениях; ликвидация аварийности школ; переселение граждан из аварийного жилья; ремонт улично-дорожной сети и благоустройство Красноярска в рамках подготовки к проведению XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года.

Для того, чтобы все поставленные задачи были выполнены качественно и в полном объеме, планируется усилить межведомственное взаимодействие различных отраслей, реализовать комплекс мер, направленных на рациональное использование бюджетных средств без снижения качества предоставляемых населению муниципальных услуг. Кроме этого, будет проводиться активная работа с отраслевыми министерствами и ведомствами Красноярского края по привлечению дополнительных средств из вышестоящих бюджетов, продолжит развиваться механизм муниципально-частного партнерства и привлечения бизнес-сообщества к реализации социально-значимых проектов.

Отметим, что указанные подходы содержатся в 12 муниципальных программах, которые являются основой проекта бюджета города. Доля программных расходов составит порядка 94% расходов бюджета, из них расходы на социальную сферу — более 60%. Таким образом, бюджет города в предстоящий период сохранит свою социальную направленность.

Озвучивая экспертное решение по проекту бюджета города Красноярска на 2017 год и плановый период 2018—2019 годов, кандидат экономических наук, доцент, заместитель директора Института экономики, управления и природопользования Сибирского федерального университета Светлана Гриб отметила: «Я бы хотела похвалить администрацию города за минимизацию дефицита бюджета города и принимаемые решения, направленные на постепенную ликвидацию муниципального долга. Это очень актуально, потому что с 2019 года планируется внедрение инноваций в бюджетный процесс, касающихся долговой политики. Величина муниципального долга станет показателем, на основе которого будут рассчитываться объемы средств, которые выделят вышестоящие органы».

Она отметила и тот факт, что ее волнует наличие у муниципалитета кредиторской задолженности.

На это глава города Эдхам Акбулатов ответил, что у города нет просроченной кредиторской задолженности, но есть обязательства по выполненным контрактам. «Мы изначально сформировали их таким образом, чтобы работа выполнена была сейчас, а оплата производилась в течение какого-то времени, — пояснил он. — У нас есть такой многострадальный объект, все красноярцы его знают, как строительство развязки на 2-й Брянской. Мы сейчас точно знаем, сколько мы не заплатим подрядчику штрафных санкций за срыв сроков. Как бы мы это сделали, если бы платили авансом? Мы судились бы, возвращали деньги… Я считаю, что политика в хорошем смысле «держать подрядчика на коротком поводке», имея отсрочку по платежам, — это правильное решение, которое позволяет в общественных интересах делать взаиморасчеты. Это механизм цивилизованного управления финансами, в котором есть преимущества для общества. Такую политику мы будем продолжать и дальше».

Представитель экспертной комиссии Светлана Гриб подчеркнула, что в проекте бюджета на 2017 год и предстоящий период сохранена преемственность предыдущих приоритетов и бюджетной, и налоговой, и долговой политики. Все задачи, которые поставлены на предстоящие три года, заложены в программу расходов и доходов. Принятие бюджета на предстоящие три года положительно скажется на социально-экономическом развитии Красноярска.

В ходе обсуждения участники слушаний высказали свои предложения, касающиеся большинства сфер деятельности администрации города. В частности, прозвучали вопросы о продолжении проведения конкурса «Самый благоустроенный район», благоустройстве правобережной набережной реки Енисей и общественных пространств во всех районах города, о работе детско-юношеской спортивной школы по конькобежному спорту. С предложением о формировании программы по озеленению Красноярска выступил Александр Колотов, Елена Незамаева обратилась к участникам публичных слушаний с просьбой поддержать реализацию проекта по созданию в жилом массиве «Солнечный» детской библиотеки как социокультурного центра микрорайона.

Все предложения по поручению главы города Красноярска будут учтены при обсуждении проекта бюджета с депутатами Красноярского городского Совета депутатов.

В завершение публичного обсуждения главного финансового документа города Красноярска министр финансов Красноярского края Владимир Бахарь отметил, что существует проект федерального закона по переходу от государственного и муниципального задания к государственному социальному заказу. «Речь идет о том, что государство планирует покупать услуги. На имя губернатора Красноярского края пришло письмо, в котором нашему региону предлагается стать пилотным субъектом по внедрению этих инноваций, — сказал министр. — Считаю, что именно Красноярск имеет полное право стать «пионером» в этой сфере, потому что у города существует опыт и высокая конкуренция по предоставлению услуг в различных сферах».

В связи с озвученным предложением Эдхам Акбулатов попросил включить в состав краевой рабочей группы специалистов администрации города для того, чтобы эффективно применять в Красноярске новые формы федерального бюджетного планирования.

Напомним, что 15 ноября проект бюджета был вынесен на рассмотрение Красноярского городского Совета депутатов. Следующим шагом стало рассмотрение проекта бюджета на профильных депутатских комиссиях, а 20 декабря на сессии Красноярского городского Совета депутатов планируется рассмотреть вопрос об утверждении главного финансового документа Красноярска.