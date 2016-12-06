Москва, 6 декабря, 2016, 15:33 — ИА Регнум. Фильмы Вима Вендерса, одного из лидеров движения «Новое немецкое кино», в 70-е годы ставшего глотком свежего воздуха для послевоенной Германии, которая переживала не лучшие времена, покажут в трех городах России — Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Кинокомпания «Иноекино» с 14 по 18 декабря представит ретроспективу фильмов этого режиссера, передает корреспондент ИА REGNUM.

Georges Biard Вим Вендерс

В ходе мероприятия будут показаны пять известнейших кинолент немецкого режиссера: «Алиса в городах» (1974 год), «Ложное движение» (1975), «С течением времени» (1976), «Париж, Техас» (1984) и «Небо над Берлином» (1987). В Петербурге показы состоятся в кинотеатре «Аврора», в Москве — в «Формуле кино горизонт», в Новосибирске — в «Победе».

Отметим, что главную роль во всех картинах «дорожной трилогии», куда входит «Алиса в городах», «Ложное движение» и «С течением времени», исполняет «немецкий Жан-Поль Бельмондо» 70-х годов — Рюдигер Фоглер. Еще два фильм «Париж, Техас» и «Небо над Берлином» признаны культовыми для всего мирового авторского кино 80-х годов ХХ века.

Цитата из к/ф «Небо над Берлином». реж Вим Вендерс. 1987. Германия, Франция «Небо над Берлином» (1987)

Герои фильмов Вендерса — одинокие и потерянные люди, пытающиеся из последних сил изменить свою жизнь к лучшему и попробовать идентифицировать себя в современной Германии. Эмоциональные перемены, которые они претерпевают в фильмах немецкого режиссера, почти всегда застают их в дороге. Движение сквозь историю и городские ландшафты страны становится метафорой пронизывающей авторскую кинореальность тоски по человечности и близости, отметили в «Иномкино».

Кинообозреватель ИА REGNUM Дмитрий Теткин рассказал об отголосках литературы и многом другом, что можно заметить в фильме Вендерса из «дорожной трилогии» «Ложное движение»:

«Остановимся на фильме «Ложное движение». Это, и, правда, до какой-то степени первое философское «роуд-муви». Сценарий писался в перекличке с романом Гёте о Вильгельме Мейстере. Картину можно понимать и как притчу о культуре вообще (и корнях германского фашизма), и как драму современного немецкого писателя, который, как и положено писателям, переживает духовный кризис. Можно увидеть в этой картине и, например, перекличку с мотивами «Дороги» Феллини. У Вендерса также внутри истории странствующие художники, которые должны в мировом цирке найти себе хоть какое-то место под солнцем.

Цитата из к/ф «Ложное движение». реж Вим Вендерс. 1975. Германия «Ложное движение» (1975)

Надо сказать, что актёрам картина, и вправду, принесла известность. Медленный ритм, долгие диалоги об искусстве на фоне пейзажей. Сейчас так не снимают. Красиво. Но всё чуть-чуть кровоточит. Картина заканчивается появлением кинокамеры в руках главного героя. Было ли это автобиографическим мотивом? Во всяком случае, любой думающий и чувствующий молодой человек найдёт что-то в этом фильме и о своём путешествии. Классические для «новой волны» мотивы: отчуждение, одиночество, абсурдность жизни, которую так иногда хочется безмерно полюбить».

Что касается фильма «Алиса в городах», который часто называют фильмом трех «А»: Alienation (отчуждение), Angst (тревога) and America (Америка), то он повествует о фотографе и журналисте Филиппе Винтере. Он хочет написать репортаж об американских ландшафтах, однако текст у него не получается, из-за чего и без того депрессивное состояние Филиппа только усугубляется. Решив отправиться домой в Германию, Филипп встречает в аэропорту свою старую знакомую, которая просит его об услуге. В итоге, герою приходится заботиться о ее 9-летней дочери (Йелла Роттлендер). Вместе они разъезжают по Западной Европе, пытаясь отыскать ее бабушку и надеясь, что память девочки однажды подскажет дорогу.

Цитата из к/ф «Алиса в городах». реж Вим Вендерс. 1974. Германия «Алиса в городах» (1974 год)

Съемки фильма «С течением времени» Вим Вендерс начинал, когда на руках у него не было даже сценария, зато вместо этого была карта — маршрут по маленьким немецким городкам, расположенным вдоль Берлинской Стены, в которых имелось оборудование для показа фильмов с пленки. Эта картина рассказывает о Бруно Винтере, киномеханике, разъезжающем вдоль границы ГДР на старом фургоне и встретившем разбитого расставанием с женой Роберта Ландера (Ганнс Цишлер). Последний, разочаровавшись в жизни, пытается совершить самоубийство, для чего загнал свою машину в ближайшую реку, Винтер встречает его и предлагает подвезти. Далее герои едут по дороге, пытаясь противостоять неумолимому течению времени, отстаивая свое право на самое важное — любовь и кино.

Цитата из к/ф «С течением времени». реж Вим Вендерс. 1976. Германия «С течением времени» (1976)

Другой культовый фильм немецкого режиссера «Париж, Техас», населенный «призраками», где «ничьи» пространства становятся местом размышления о многогранной любви, был снят в 80-х годах вне студийной системы. Здесь Тревис Хендерсон (Гарри Дин Стэнтон) скитается по пустыне, оставив дома своего маленького сына Хантера. Все последние четыре года герой живет пыльной дорогой, слепящим светом солнца и блюзом.

Цитата из к/ф «Париж, Техас». реж Вим Вендерс. 1984. Германия, Франция, Великобритания «Париж, Техас» (1984)

Никто не знает, что с ним, и вернется ли он. Однажды, зайдя в салун, чтобы выпить воды, Тревис теряет сознание. Врачи связываются с ближайшими родственниками. Так у Тревиса появляется попутчик — его брат Уолт. Вместе они направляются в город Париж, что в штате Техас — место, где родители Тревиса впервые занялись любовью.