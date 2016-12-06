Москва, 6 декабря, 2016, 14:05 — ИА Регнум. Официальный курс евро к рублю повысился по сравнению с предыдущим показателем, доллар США, напротив, снизился к рублю на 7 декабря, говорится в сообщении Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Отношение доллара и евро к рублю

Евро установлен на отметке в 68,6902 рубля, он поднялся на 92,42 копейки. Доллар США потерял к рублю 5,01 копейки — до 63,8741 рубля.

При этом стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам доллара и евро к рублю, выросла по сравнению с прошлым показателем на 38,83 копейки — до 66,0413 рубля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14:04 биржевой курс доллара составляет 63,8373 рубля, евро — 68,759 рубля.