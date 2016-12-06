Москва, 6 декабря, 2016, 13:51 — ИА Регнум. Развитие страны требует настройки правовой системы и законодательства. Об этом 6 декабря в ходе выступления на IХ Всероссийском съезде судей заявил президент РФ Владимир Путин.

ИА REGNUM Владимир Путин

«Безусловно, жизнь, развитие страны требуют корректировки, настройки правовой системы и законодательства, но вместе с тем нужно признать, что наше правовое поле меняется очень быстро, может быть, слишком быстро, порой не системно», — сказал Путин.

По его словам, это «создает немало угроз в процессе правоприменения».

Путин подчеркнул, что судебная власть «предоставляет особые полномочия людям, работающим в ее системе, и абсолютно справедливо, что требования к ним тоже должны быть повышенными»: «Судья должен быть примером объективности, неподкупности, безупречности в своих действиях и решениях».

Глава государства отметил, что основная ответственность за профессиональные и личные качества кандидатов на судейские должности «возложена на квалификационные коллегии судей, их работа требует совершенствования»: «Необходимо беречь чистоту судейского корпуса и повышать доверие к суду как к главному защитнику прав любого человека независимо ни от его доходов, ни от возраста, ни национальности, ни должностного положения, ни гражданства, если человек находится в рамках российской юрисдикции».