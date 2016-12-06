Минск, 6 декабря, 2016, 13:33 — ИА Регнум. Анонимный доступ в интернет через браузер Tor начался в Белоруссии. Сообщения на эту тему публикуют пользователи Сети, сообщает интернет-издание tut.by.

Yuri Samoilov Блокировка Сети

В список адресов, которые блокируются БелГИЭ (осуществляет надзор за электросвязью) внесены IP-адреса прокси-серверов Tor. Tor позволяет пользователям сохранять анонимность при посещении сайтов.

Издание отмечает, что «даже после блокировки ряда прокси-серверов продвинутым пользователям не составит труда перенастроить анонимный доступ в Сеть». В качестве примера приводится «обход» знаменитого «Великого китайского фаерволла» («Золотой щит») с помощью Tor у продвинутых пользователей Китая.