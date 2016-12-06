Киев, 6 декабря, 2016, 13:32 — ИА Регнум. Киевские силовики продолжают проходить обучение в школах стран-членов НАТО — туда направляются офицеры Генштаба и Минобороны Украины. Об этом свидетельствуют документы, опубликованные хакерской группой «Спрут».

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В документе, предоставленным начальником отдела информационной политики Управления информационной политики полковником Галушко директору департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества МОУ генерал-майору Петренко, согласовываются элементы стратегических коммуникаций между Украиной и ФРГ, которые позволят укрепить международное сотрудничество.

Согласно данному документу, планируется координация целевого использования ряда отраслей, включая информационные операции, психологические операции и деятельность в кибер-пространстве.

Что касается НАТО, то в методичках, опубликованных хакерами, представлены рекомендации по планированию Индивидуальной программы партнёрства между Украиной и НАТО на 2017 год. В методических рекомендациях в числе главных приоритетов указывается создание эффективной системы (оперативного) боевого управления, усовершенствование системы кибербезопасности и защиты информации, а также создание Сил специальных операций по стандартам НАТО.

В пункте 3 методички, в котором речь идет о планировании военных учений, говорится, что участие ВСУ в многонациональных учениях — это «высшая форма боевой подготовки», направленная на достижение боевого слаживания с подразделениями стран-членов НАТО и стран-партнеров с целью их дальнейшего участия в совместных операциях под эгидой НАТО и ЕС.

Хакеры также приводят личные данные ряда офицеров ВСУ, которые прошли аттестацию по знанию английского языка (по стандартам НАТО STANAG 6001) и были отправлены в натовские военные учебные учреждения для повышения уровня квалификации по стандартам НАТО.