Москва, 6 декабря, 2016, 13:32 — ИА Регнум. Совет Думы принял решение перенести рассмотрение скандального законопроекта о платном въезде в города. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря, об этом заявил лидер «Справедливой России» в Госдуме Сергей Миронов в ходе брифинга. «Принято решение перенести», — уточнил он.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Перенос объясняется тем, что правительственный законопроект вызвал очень много возражений, пояснил парламентарий.

«Решили еще дополнительно провести консультации, в частности было предложено, например, руководству Минтранса провести отдельные беседы, совещания с каждой фракцией», — рассказал Миронов.

«С нами можно хоть встречаться, хоть не встречаться, но платный въезд в города мы не поддержим никогда», — заверил лидер «Справедливой России».

Законопроект о взимании платы за въезд в города Госдума планировала обсудить в первом чтении 14 декабря, профильный комитет Госдумы по транспорту рекомендовал нижней палате парламента принять правительственную инициативу в первом чтении.

Законопроект предусматривает, что временное ограничение движения транспортных средств может устанавливаться посредством взимания платы за движение по дорогам. Причем власти могут дифференцировать требования в отношении определенных видов (типов), категорий транспортных средств, их принадлежности, экологического класса, наполненности пассажирами, а также в отношении определенных дней и времени суток. Размер такой платы законодательно не ограничивается, что может повлечь скандалы, связанные с размером тарифов за проезд.