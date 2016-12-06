Калуга, 6 декабря, 2016, 13:32 — ИА Регнум. Правительство Калужской области, АО «Российский экспортный центр», ОАО «РЖД», ООО «Группа Синотранс и судоходство Янцзыцзяна» сегодня, 6 декабря в Москве заключили меморандум о намерениях в сфере развития трансграничной торговли и логистики. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, стороны планируют участвовать в развитии международных грузоперевозок и логистики. В частности, совместно определять оптимальные маршруты, ценовую политику, предоставлять подвижной состав и оборудование для транспортировки.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Меморандум заключен

«Синотранс» и ОАО «РЖД» намерены развивать контейнерные перевозки между двумя странами, при этом точками импортно-экспортного маршрута станут станция Шилун китайской провинции Гуандун и станция Ворсино в Калужской области. В этой связи дальнейшее развитие получит действующий в регионе мультимодальный транспортно-логистический комплекс «Freight Village Vorsino». В рамках сотрудничества здесь будет создан опорный логистический центр с предоставлением услуг по складированию, переработке и распределению грузов.

В церемонии приняли участие губернатор области Анатолий Артамонов, генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Петр Фрадков, президент ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров, председатель Правления ООО «Группа Синотранс исудоходство Янцзыцзяна» Чжао Хусян.

По итогам подписания меморандума Олег Белозеров подчеркнул, что реализация намеченных планов открывает перед ОАО «РЖД» новые возможности, в первую очередь по улучшению качества и сокращению сроков доставки грузов.

Петр Фрадков отметил перспективность и значимость данного проекта в продвижении российских товаров на международный рынок.

Положительно оценивая предстоящее сотрудничество, Анатолий Артамонов отметил давние хорошие отношения с ОАО «РЖД» и значимость взаимодействия с новыми партнерами. «Сегодня к нам присоединилась одна из крупных логистических компаний в Китае и в мире. Это открывает дополнительные возможности для развития торговых отношений между Россией и Китаем, а в перспективе и с европейскими странами. Логистические возможности Калужской области подготовлены к реализации этого проекта и расширению сотрудничества», — отметил губернатор. Он выразил готовность оказать проекту всестороннюю поддержку, тем более, что во многом благодаря ему на территории Ворсино в будущем будет создан крупный промышленный парк. «Это новые рабочие места, развитие кооперационных связей и дополнительные возможности для привлечения инвесторов», — заметил глава калужского региона.

Поблагодарив правительство Калужской области за поддержку, господин Чжао Хусян положительно оценил инфрастурктуру и логистические возможности калужского региона, а также подчеркнул намерения по дальнейшему расширению сотрудничества.