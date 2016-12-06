Калининград, 6 декабря, 2016, 13:47 — ИА Регнум. В Калининградской области активисты волонтёрского центра чемпионата мира по футболу убрали часть побережья Балтийского моря — район поселка Заостровье Зеленоградского района. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в общественной организации «Русское братство», которое инициировало экологическую акцию «150 километров», убрав территорию протяженностью в 2 кв. км, молодые люди сгрузили в мусоровоз около 1,5 тонн мусора.

Волонтёры на уборке балтийского взморья

«Помимо уже «полюбившихся» находок, пластиковых бутылок и банок, обуви и различных предметов гардероба, наша коллекция пополнилась современными гаджетами, а именно походным телевизором и особо ценным артефактом — iPhone 6S», — сообщили в «Русском братстве».

По словам заслуженного эколога Российской Федерации Феликса Алексеева, проблема серьёзного замусоривания калининградской частью балтийского побережья связано с особенностями административно-территориального устройства Калининградской области.

«Если в других странах, которые омывает Балтийское море, границы пляжей совпадают с границами муниципалитетов, которые и убирают за курортниками мусор, то Калининградская область — исключение из правил, — сказал эколог. — Взять Куршскую косу. Это просто кошмар для национального парка! Туда летом приезжает колоссальное количество народа, и пляжи там не считаются официальными. Это часть национального парка, просто природные объекты. Там нет ни спасателей, ни переодевалок. И купаться там нельзя. Но наш народ никто и ничего не останавливает. И такие же участки есть на западном побережье, в районе Янтарного и южнее».