Новосибирск, 6 декабря, 2016, 14:33 — ИА Регнум. Из-за метели сегодня, 6 декабря, были закрыты федеральные трассы в Новосибирской области, сообщили ИА REGNUM в Федеральном управлении автомобильных дорог «Сибирь».

freegr Метель

«6 декабря с 13.30 до 18.00 закрыто движение междугороднего пассажирского автотранспорта по федеральным автомобильным дорогам Р-254 «Иртыш», Р-255 «Сибирь», Р-256 «Чуйский тракт» в границах Новосибирской области, а также — с 16.00 до 18.00 — участок трассы Р-255 «Сибирь» от города Кемерово до границы с Новосибирской областью. Причина — сильная метель, снижение видимости местами до 50 метров», — пояснили в ведомстве.

На сайте автовокзала Новосибирска уточняется, что движение пассажирского междугороднего автотранспорта ограниченно на федеральных дорогах в границах Новосибирской области, кроме Ордынского и Ленинск-Кузнецкого направления.

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, 6 декабря во второй половине дня ожидается снег. Ветер западный 5−10 м/с. На дорогах снежные заносы, местами гололедица. На 7 декабря синоптики прогнозируют переменную облачность, ночью в отдельных районах небольшой снег, днем без осадков. Ночью и утром при прояснениях изморозь. На дорогах гололедица.

Отметим, что накануне, 5 декабря, федеральные автодороги Р-255 «Сибирь» и Р-256 «Чуйский тракт» также были закрыты до 19 часов для движения междугороднего пассажирского транспорта.