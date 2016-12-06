Вашингтон, 6 декабря, 2016, 13:23 — ИА Регнум. Противостояние СССР и США могло иметь альтернативный конец, если бы «правила соревнований» между странами работали иначе, а политики Москвы и Вашингтона принимали «другие стратегические решения». Об этом пишет The National Interest.

Противостояние СССР и США

«О «красной победе» можно было бы говорить лишь в 2-х случаях, — считает автор статьи. — Во-первых, если бы сами «правила соревнования между США и СССР» работали иначе, а во-вторых, если бы Москва и Вашингтон принимали другие стратегические решения на протяжении всей холодной войны».

Издание отмечает, что системе государственного центрального планирования в экономике не хватало разнообразных форм распределения капитала, которые существовали на Западе, особенно в тех областях, где требовались инновации, которые автоматически проецировались и на военный сектор.

В конечном итоге, благодаря своей эффективной экономике США смогли опередить СССР не только в производстве потребительских товаров, но и более эффективных вооружений, считает автор статьи.

По мнению обозревателя, американской системе в 60-х годах также грозил крах из-за войны во Вьетнаме и социальных протестов.

«Именно на это надеялись сторонники плановой экономики в СССР, — говорится в сообщении. — Вопреки их ожиданиям все проблемы в США случились не из-за экономической стагнации — с этим все было более чем хорошо, — а из-за застоя политической системы и социальных структур».

При этом отмечается, что американская социально-экономическая система сумела доказать свою высокую стрессоустойчивость.

Перевод статьи на сайте ИноТВ.