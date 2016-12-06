Москва, 6 декабря, 2016, 13:21 — ИА Регнум. Предложение разрешить скорой таранить мешающие проезду автомобили абсурдно. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 6 декабря лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

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«Это предложение абсурдно и никогда не найдет поддержки в Федеральном собрании», — заверил депутат Госдумы.

«Бред полный. Закон должен быть для всех», — дал оценку инициативе парламентарий.

Он признал, что проблема существует, зачастую экстренные службы не имеют возможности проехать к дому из-за припаркованных машин, однако, считает Миронов, «это работа участковых, ГИБДД — нужно не на трассе стоять, а зайти во дворы, посмотреть, что там творится».

В Общественной палате пройдут слушания, на которых планируется принять резолюцию об освобождении водителей скорой помощи и МЧС от ответственности за повреждение машин во дворах. По словам заместителя председателя комиссии ОП по безопасности Дмитрия Чугунова, оперативные службы должны иметь возможность беспрепятственно проезжать во дворы, «в том числе тараня автомобили, которые припаркованы с нарушениями и мешают проезду».